VIDEO. \"C\'est sain de ressentir de la peur, de l\'inquiétude\" : Comment rester serein quand tout s\'effondre ?

Dans le contexte de crise actuel que nous traversons, Fabrice Midal livre des clefs pour rester serein. "Ce que je crois important, c'est comment on essaye d'être serein même quand il y a des difficultés et je crois que c'est ça, une question centrale : c'est comment on ne devient pas prisonnier de la peur, on ne devient pas prisonnier de l'angoisse parce que la peur est mauvaise conseillère et l'angoisse aussi et est-ce que c'est possible de trouver une forme de sérénité pour essayer de prendre un peu de hauteur par rapport aux différents événements", développe-t-il.

"On est coupable d'avoir peur, on est coupable d'avoir mal"

Pour Fabrice Midal, il est nécessaire de pouvoir voir ce qu'on a à faire dans une situation problématique. "C'est pouvoir décider, prendre de la hauteur, trouver une forme de sagesse, c'est ça, l'héritage de la philosophie que j'essaye de rendre accessible à tous et je crois qu'on a besoin d'inventer une autre sérénité", fait-il valoir. Pour le philosophe, il ne s'agit pas d'ignorance et d'être dans le détachement mais d'accepter ses émotions. "C'est sain de ressentir de la peur, de l'inquiétude, parce que nous ne sommes pas des robots. Et aujourd'hui, on est en train de fabriquer une image qu'on devrait être des robots", regrette Fabrice Midal.

"Convoquer de la force"

Le philosophe rappelle toutefois la nécessité de "convoquer de la force". "On n'a jamais appris à nager sur un tabouret dans sa chambre et je crois que c'est vraiment central d'oser entrer dans l'eau, prendre le risque, et à partir de là, on peut transformer notre peur de nager en la joie incroyable de nager et donc je pense qu'il faut penser autrement le négatif", détaille Fabrice Midal lequel veut souligner que le négatif n'est pas une catastrophe. "La vie, c'est un jeu de positif et négatif, d'ombres et de lumières et c'est dans cette harmonie, dans cet équilibre qu'on peut trouver de la sérénité et voir que ce qui ne nous détruit pas nous rend plus fort, que les épreuves de la vie, nous avons tous à en vivre", conclut-il.