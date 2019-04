VIDEO. "C'est quelqu'un qui semble manquer d'écoute" : trois journalistes ont enquêté sur Anne Hidalgo pendant plus d'un an

"L'idée, c'était de dresser le portrait d'Anne Hidalgo." François Delétraz, Yohan Blavignat et Etienne Jacob, trois journalistes du Figaro, ont enquêté sur la maire de Paris pendant plus d'un an. "On a commencé par éplucher des rapports de la Cour des comptes, puis petit à petit on est allés à son contact, on l'a suivie", raconte Etienne Jacob à franceinfo. Mercredi 3 avril, leur livre, La Reine maire de Paris (éditions du Rocher) sort dans les librairies.

La "seule décisionnaire"

"Ce qu'on peut dire, c'est que c'est quelqu'un qui a de l'autorité", commence par noter Etienne Jacob. "C'est nécessaire pour être maire, encore plus pour être maire de Paris. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui semble manquer d'écoute auprès de ses adjoints", ajoute-t-il. Il décrit l'entourage de la maire de la capitale : des adjoints "dans le même moule". "On est sur des hommes relativement jeunes, qui ont assez peu d'expérience et qui, du coup, ne lui marcheront pas sur les pieds. Elle se retrouve un peu isolée. Parfois elle se retrouve seule décisionnaire", raconte Etienne Jacob.