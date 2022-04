Un inédit inachevé de Georges Perec publié en livre et sur internet, pour que "le lecteur s'y promène à son gré"

Décrire douze lieux parisiens à raison de deux par mois pendant douze ans : 288 textes à la fin, moitié descriptions, moitié souvenirs. Georges Perec souhaitait ensuite les compiler pour en faire un livre, explique Maurice Olender, l'éditeur de Lieux aux éditions du Seuil. "Chacun de ces textes, il va les enfermer dans une enveloppe cachetée de cire. Il a commencé en janvier 1969. Et il écrit, c'est assez émouvant : 'J'aurais fini en décembre 1980. J'ouvrirai alors les 288 enveloppes cachetées'." Mais l'écrivain meurt avant de compléter son projet.

Une trentaine d'années plus tard, une équipe s'empare des enveloppes et décortique les textes rédigés par Georges Perec, membre de l'Oulipo, "Ouvroir de littérature potentielle". Sa petite cousine et ayant-droit, Sylvia Richardson, participe à l'aventure. Une question s'impose : "Comment aurait-il organisé cet ensemble de contenus à la fois autobiographiques, à la fois descriptifs de Paris et de la manière dont les gens habitent Paris ?"

"Imaginer d'autres choix possibles"

Malheureusement, Georges Perec n'a pas laissé de consignes. Alors, le grand livre de 612 pages choisit un double classement. "Il y a deux vecteurs, explique Maurice Olender. Elles sont orientées dans le temps puisqu'elles portent chacune une date précise. Et puis, dans chaque enveloppe, il y a la fois une date et un lieu." Les éditeurs ajoutent un index, mais d'autres parcours de lecture sont possibles grâce à un site internet. Lieux y est disponible en intégralité. Sylvia Richardson a supervisé son élaboration. "Je voulais absolument que le lecteur puisse lui-même imaginer d'autres choix possibles. Des choix qu'aurait pu faire Georges. Il se promène dans cette œuvre à son gré pour en explorer vraiment toutes les dimensions hypertextuelles."

Ce site gratuit propose donc de découvrir autrement le livre posthume de Georges Perec. C'est aussi une façon d'attirer de nouveaux lecteurs.