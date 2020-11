Thibault de Montaigu lauréat du prix de Flore pour "La Grâce"

Thibault de Montaigu est le lauréat du prix de Flore 2020 avec La Grâce. Ce roman paru chez Plon l'a emporté face à La Trajectoire des confettis de Marie-Eve Thuot et Un hiver à Wuhan d'Alexandre Labruffe.

Le prix de Flore, créé en 1994 par Carole Chrétiennot et Frédéric Beigbeder, distingue "de jeunes auteurs prometteurs, au talent insolent et original". Doté de 6 150 euros, le prix de Flore a l'originalité d'offrir à son lauréat un verre de pouilly-fumé chaque jour pendant un an au célèbre café-restaurant Café de Flore, à Saint-Germain-des-Prés, sur un verre gravé à son nom.

Une remise de prix reportée

Thibault de Montaigu, 41 ans, par ailleurs journaliste pour divers magazines, a publié six romans. Dans celui-ci, il raconte comment il va s'intéresser à la trajectoire de son oncle, passé de fêtard de l'extrême à une vie de moine consacrée à la charité.

"Pour ne pas rompre avec sa tradition de prix littéraire le plus festif de Paris, il sera remis au lauréat au cours d'un dîner dès que la situation sanitaire le permettra", a expliqué le jury dans un communiqué. Le président Emmanuel Macron a annoncé mardi soir que les restaurants en France rouvriraient au plus tôt le 20 janvier.