Festival du livre de Paris 2024 : Emmanuel Macron invite les jeunes "à systématiser des rites de lecture quotidienne"

Le président Emmanuel Macron s'est rendu vendredi 12 avril dans la matinée au Festival du livre de Paris, pour y rencontrer des exposants, en compagnie de son épouse, a annoncé l'Élysée. Le président, également accompagné de la ministre de la Culture Rachida Dati, est attendu notamment au pavillon québecois, invité d'honneur du festival ouvert vendredi et qui se tient jusqu'à dimanche au Grand Palais éphémère.

"Le Festival du livre de Paris permet de rencontrer un grand nombre de romanciers, de poètes, de dessinateurs et d'essayistes de tous les styles représentant le large panorama de la création éditoriale contemporaine", a précisé l'Élysée.

"Un quart d'heure, une demi-heure de lecture chaque jour"

Interrogé par des journalistes sur la lecture des jeunes, le président a estimé, devant la caméra de BFMTV vouloir "relancer très fortement une initiative pour la lecture". Il faut s'assurer, estime-t-il, qu'"à l'école, dans les bibliothèques et en quelque sorte dans tous les lieux où les enfants se trouvent, les crèches et autres, (qu'on ait) des livres, (il faut) mettre plus de livres, inciter à la lecture et peut-être maintenant systématiser ces rites de lecture quotidienne, un quart d'heure, une demi-heure de lecture chaque jour pour nos enfants".

"C'est un geste très simple qu'on peut organiser dans la société ", conclut Emmanuel Macron, "et qui va créer le rapport au plaisir et à la détente d'abord, puis une forme de bonne addiction, c'est-à-dire l'addiction aux livres, à l'apprentissage, au savoir, à la poésie, au roman, à l'essai, etc."