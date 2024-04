Festival du livre de Paris 2024 : trois auteurs québécois à rencontrer au Grand Palais éphémère

Organisé de vendredi à dimanche, le Festival du livre de Paris met cette année la littérature québécoise à l'honneur. Plus de 40 auteurs de la province canadienne seront présents lors de l'événement. Parmi eux, Éric Chacour, Hélène Dorion et Dany Laferrière.

Vingt-cinq ans après la présence officielle du Québec au Salon du livre de Paris en 1999, la scène littéraire québécoise est à nouveau mise à l'honneur à l'occasion du Festival du livre de Paris, dont la troisième édition se tient du 12 au 14 avril. Pendant ces trois jours, plus de 60 maisons d'édition et plus de 40 auteurs et illustrateurs québécois seront présents au Grand Palais éphémère, à la rencontre du public français.

En "pleine effervescence", selon le directeur général du Festival du livre de Paris Jean-Baptiste Passé, la littérature québécoise est une littérature encore jeune, mais dont le succès n'est plus à prouver. De nombreux écrivains québécois ont par ailleurs gagné le paysage littéraire français, notamment à travers leur participation ou leur victoire lors des prestigieux prix d'automne. Focus sur trois auteurs émergents ou incontournables du Québec.

Éric Chacour, un premier roman autour du monde

"Quand on a reçu le manuscrit de Ce que je sais de toi, on a pensé que c'était une fraude, un auteur déjà publié qui ferait le coup du pseudonyme", explique Antoine Tanguay, fondateur des éditions Alto : "Le texte d'Éric Chacour est très différent de ceux que l'on reçoit d'habitude, il y a d'autres paysages, une autre langue, c'était une surprise extraordinaire."

Ce que je sais de toi, qui est bel et bien le premier roman d'Éric Chacour, Québécois d'origine égyptienne de 41 ans, plonge dans Le Caire des années 1980. Tarek, médecin, père, mari, fait la rencontre d'un homme : une histoire inattendue qui bouleverse le destin, confronte des mondes, ouvre la possibilité de l'exil. "L'intrigue en fait un roman qui connaît un vrai succès à l'international", analyse l'éditeur de l'écrivain, dont le texte est déjà publié dans une dizaine de pays.

Avec Kevin Lambert, lauréat de plusieurs prix, dont le Médicis, pour Que notre joie demeure, Éric Chacour est le seul auteur québécois à avoir remporté cette année un prix littéraire français. Lauréat du prix Femina des Lycéens, il est le primo-romancier qui a été le plus loin cette année dans les sélections des grands prix d'automne. "C'est une année exceptionnelle, s'enthousiasme Antoine Tanguay, les astres sont alignés pour la littérature québécoise, mais la qualité de nos livres n'est pas récente, elle a toujours été là !"

Événements lors du Festival du livre de Paris :

Rencontre "L'expérience de l'exil" avec Éric Chacour, Hemley Boum et Kim Thúy au Grand Palais éphémère, à Paris, le 12 avril à 15h.

Dialogue "De remarquables parcours" avec Éric Chacour, Estelle-Sarah Bulle et Michel Jean au Grand Palais éphémère à Paris, le 13 avril à 13h.

Hélène Dorion, des poèmes et des arbres

Il y a Arthur Rimbaud, Francis Ponge et Hélène Dorion. Depuis la rentrée 2023, Mes Forêts, recueil de poèmes de cette dernière, est au programme du baccalauréat de français. Une première pour une écrivaine vivante, pour une autrice québécoise aussi.

Par ce choix, le ministère de l'Éducation nationale explique avoir voulu "mettre à l'honneur ce lien refondé avec le vivant et la nature", thèmes qui traversent l'œuvre d'Hélène Dorion et pour lesquelles elle s'engage. "Au milieu des flammes, que nous manque-t-il pour sentir que nous sommes ce qui brûle avec les arbres ?", écrivait-elle cet été dans une tribune publiée dans le journal Le Monde. Alors que de gigantesques incendies ravageaient les forêts canadiennes, elle y dénonçait l'inaction des politiques face au changement climatique.

Véritable autrice de la nature, Hélène Dorion est une figure incontournable de la littérature québécoise et de la poésie francophone. Avec un peu plus de 30 livres publiés, dont certains sont traduits dans une quinzaine de langues, l'œuvre d'Hélène Dorion est également reconnue à l'international.

Événements lors du Festival du livre de Paris :

Lecture musicale avec Hélène Dorion et la violoncelliste Lola Malique à la Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts, le 12 avril à 14h.

Dialogue "Plein feux sur la poésie" en présence d'Hélène Dorion et d'autres poètes québécois au Grand Palais éphémère à Paris, le 13 avril à 14h.

avril à 14h. Atelier "Au Cœur des secrets de famille" en présence d'Hélène Dorion et d'Elisa Shua Dusapin au Grand Palais éphémère à Paris, le 14 avril à 13h.

Dany Laferrière, voix du Québec et mots d'exil

En 1999, alors que la littérature québécoise était mise à l'honneur par le Salon du livre de Paris, Dany Laferrière était déjà du voyage. Vingt-cinq ans plus tard, l'auteur canado-haïtien est toujours invité en tant que figure littéraire du Québec, mais il est cette fois à domicile. L'écrivain siège en effet depuis 2015 à l'Académie française : il en est le premier membre québécois, le premier membre haïtien également.

Arrivé à Montréal après avoir fui Haïti, son pays de naissance, pour des raisons politiques, Dany Laferrière se lance dans l'écriture de fiction au Canada. Il y publie en Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, en 1985, un premier roman qui en annonce tant d'autres. En 2009, il remporte notamment le prix Médicis pour son roman L'Énigme du retour.

Artiste engagé, tantôt dessinateur, réalisateur et auteur jeunesse, Dany Laferrière n'a cessé de raconter l'exil et de prendre la parole contre le racisme. De Port-au-Prince à Paris en passant par Petit-Goâve et Montréal, son parcours est à découvrir jusqu'au 12 mai à Paris à travers l'exposition Un cœur nomade.

Événements lors du Festival du livre de Paris :