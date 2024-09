Souffrant d’anorexie, Alice Develey a été internée à l’âge de 14 ans en hôpital psychiatrique, parfois attachée à un matelas. Un traumatisme dont elle parle dans son premier roman “Tombée du ciel” publié aux éditions de l’Iconoclaste.

Alice Develey raconte son expérience traumatisante d'hospitalisation à l'âge de 14 ans pour cause d'anorexie dans son premier roman “Tombée du ciel”. "On me demande de m'asseoir sur une chaise. Je vois des infirmiers qui arrivent avec cette espèce de ver de terre immense et on me dit : on va te le passer par le nez", raconte-t-elle, évoquant l'insertion d'une sonde nasogastrique. Malgré ses protestations, elle est immobilisée de force pour subir ce traitement invasif. "Votre corps ne vous appartient plus. Vous avez autant de droits qu'une chaise, qu'un coussin ou qu'un chien", déplore-t-elle.

Une norme hospitalière préoccupante en France

Après cette première hospitalisation en pédiatrie, Alice Develey est transférée en service de pédopsychiatrie où elle subit d'autres traitements "révoltants", comme être attachée à un matelas pendant des heures. "Vous fixez un plafond et vous n'entendez rien. C'est le vide le plus vide du monde", décrit-elle. Cette expérience traumatisante l'a profondément marquée, au point qu'elle affirme : "Je ne suis pas sortie de cet hôpital. Je pense que j'y suis encore toujours."

Interrogée sur le caractère exceptionnel ou non de son expérience, Alice Develey affirme que c'est "une norme" en France. "Aujourd'hui, par rapport à ce que je raconte il y a plus de 10 ans, c'est qu'il y a encore moins de moyens accordés aux hôpitaux, donc c'est sûrement pire", déplore-t-elle. Selon elle, le manque criant de ressources contraint de nombreux médecins bien intentionnés à devenir "maltraitants" malgré eux.

Un message d'espoir aux personnes souffrant d'anorexie

S'adressant aux personnes souffrant d'anorexie, Alice Develey tient à leur dire qu'elles "ne sont pas seules" et que la souffrance est "ce qui est le plus partagé dans le monde". Elle les croit lorsqu'elles disent que "c'est difficile, insupportable" et qu'elles n'y arriveront jamais.

Cependant, elle veut surtout leur transmettre un message d'espoir : "Il y a un jour, je ne sais pas quand ce jour arrivera, mais elles s'en sortiront. Et la vie ne sera peut-être pas tous les jours facile, elle ne sera pas merveilleuse, mais elle vaudra la peine d'être vécue."