VIDEO. "C'est comme le jour de Noël : c'est agréable, mais le lendemain rien n'a changé" : Jean-Paul Dubois évoque son prix Goncourt sur France 2

À 69 ans, Jean-Paul Dubois sait garder les pieds sur terre. Lauréat du prix Goncourt 2019 avec le roman Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, l'écrivain honoré reste très calme . "C'est comme le jour de Noël, vous déballez les cadeaux, mais le lendemain, c'est le 26", explique le natif de Toulouse (Haute-Garonne), invité du journal de 20 heures lundi 4 novembre sur France 2.

Une technique d'écriture singulière

"Je craignais le déjeuner de midi. En fait, le jury est absolument adorable. On a blagué, et ça rend la vie beaucoup plus facile", précise l'écrivain, qui a détaillé sa méthode d'écriture : il rédige tous ses livres au mois de mars, à raison de 8 pages par jour. "Ce n'est pas un exploit sportif. Il y a 31 jours en mars. Je fais 30 jours d'écriture à 8 pages par jour, ce qui fait 240 pages. Le dernier jour, je revois tout. C'est une façon de travailler qui est violente, qui est brutale, et qui permet de conserver une fluidité dans ce que je raconte, et de croire à l'histoire", confie l'écrivain.

