Louise Mey reçoit le prix Landerneau du polar pour son roman "Petite sale"

Après le succès de "La Deuxième femme", Louise Mey a reçu le prix Landerneau du polar pour "Petite sale" (Le Masque), inspiré d'un fait divers qui avait attiré l'attention des médias en 1969.

Le prix Landerneau du polar a été remis mardi à la romancière Louise Mey pour Petite sale, un livre inspiré d'un fait divers des années 1960 qui révèle les violences de classe et de genre.

Paru en janvier aux éditions Le Masque, ce roman raconte la disparition d'une fillette dans un village de l'Aisne en 1969. "Un excellent roman qui traite, à nouveau mais différemment, des femmes qu'on ne voit pas", a écrit le jury dans un communiqué.

Un enlèvement

Louise Mey est partie de l'affaire Sophie Duguet, une petite fille de trois ans enlevée en octobre 1969 à Saint-Bandry et finalement libérée contre une rançon huit jours plus tard, après avoir été bien traitée. Le feuilleton avait attiré l'attention des médias, la victime étant la petite-fille d'un très riche propriétaire terrien. Le ravisseur, quant à lui, était un garagiste endetté, évadé de prison, qui s'attira la sympathie d'une partie de l'opinion. La discrète Catherine, qui travaille pour "Monsieur", dernière a avoir vu la fillette, se fait plus invisible encore.

Louise Mey, née en 1982, a publié neuf romans où elle parle essentiellement des femmes et des violences qui leur sont faites, du viol, du harcèlement. Elle avait déjà été sélectionnée pour le prix Landerneau en 2020, pour La Deuxième Femme (Le Masque). Ce roman noir a reçu en 2021 le prix Robin Cook décerné dans le cadre du salon Polar, vin et compagnie de Millau (Aveyron).

Le prix Landerneau du polar des Espaces culturels E. Leclerc est doté de 6 000 euros et d'une campagne de promotion dans les librairies de cette enseigne.