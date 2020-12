"Les mystères de Paris" : une série animée en 2D sur le site de France 3 Paris Ile de France

Le site internet de France 3 Paris Ile-de-France plonge dans Les mystères de Paris. À travers 40 épisodes de trois minutes, l'aventure embarque le curieux dans l’œuvre culte d’Eugène Sue. Réalisée en animation 2D, la mini-série donne vie aux gravures en noir et blanc et permet de découvrir le Paris de l'avant Haussmann.

Une adaptation en 2D des gravures d'époque

Écrite entre 1842 et 1843 sous forme de feuilleton, l'oeuvre d'Eugène Sue est aujourd'hui adaptée grâce aux technologies de l'animation numérique en 2D cut out (papier découpé). Les réalisateurs, Véronique Puybaret et Matthieu Dubois, ont travaillé à partir de gravures d'époque.

Chaque chapitre plonge dans le monde grouillant des bas-fonds du vieux Paris où se mêlent bagarres, noyades, meurtres, folie, et même ...du sexe ! Grâce à une narration dépoussiérée, rythmée et décalée, la série se regarde comme un jeu. Tous les épisodes sont géolocalisables et permettent d'en savoir un peu plus sur le Paris du XIXe siècle.

Les mystères et la misère à Paris

Publiés dans Le Journal des débats, Les mystères de Paris, furent à l'epoque un véritable succès. Dès la parution, en 1842, les lecteurs de tous les milieux sont au rendez-vous. De deux volumes initialement prévus, la saga policière d'Eugène Sue se déploie finalement sur dix volumes. "Il y avait les gens qui l'achetaient, d'autres qui le louaient ou le lisaient pour d'autres, et pas seulement dans les milieux populaires, c'était un peu affriolant", raconte la réalisatrice Véronique Puybaret. À mi-chemin entre le roman social et le roman-feuilleton, le livre illustré inaugure la littérature de masse.

L'histoire des "Mystères de Paris"

Paris, 1840. Rodolphe de Gerolstein, prince sans peur mais pas sans reproches, enquête sur la disparition de Germain, le fils de sa gouvernante, aux prises avec la pègre des bas-fonds et les bourgeois des beaux quartiers.

Les mystères de Paris, une série coproduite par La Curieuse et Amopix à suivre jusque fin janvier sur le site de France 3 Paris Ile de France. La saga à suspense sera reprise début janvier sur une chaîne YouTube dédiée.

Dès 12 ans.