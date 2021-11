Le prix de Flore décerné à Abel Quentin pour "Le voyant d'Etampes"

Le romancier Abel Quentin, qui était également finaliste pour le prix Renaudot, décroche finalement le prix de Flore ce jeudi 4 novembre. Préféré à Mon Mari de Maud Ventura (éditions de l'Iconoclaste), avec huit voix, Le Voyant d'Etampes (éditions de l'Observatoire) raconte la polémique dans laquelle se retrouve un universitaire à la retraite. Ancien de SOS Racisme, Jean Roscoff est accablé pour avoir rédigé une biographie d'un poète noir américain qui fuit le maccarthysme.

"Une oeuvre n'appartient à personne"

"Roscoff ne comprend pas qu'on lui interdise de raconter la vie de cet écrivain qu'il aime, parce qu'il a la conviction intime qu'il a compris quelque chose de lui, et qu'une oeuvre n'appartient à personne, qu'elle appartient à tout le monde", expliquait l'auteur à l'AFP en octobre. Pour le poète fictif, "il n'y a pas de littérature noire, pas de littérature blanche : il y a partout des hommes et des femmes qui cherchent et qui créent".

Créateur, Abel Quentin l'est lui aussi. A 36 ans, il a publié deux romans sous pseudonyme, alors qu'il exerce en tant qu'avocat pénaliste. Il est l'un de ceux de la défense dans le procès du 13-Novembre qui s'est ouvert à Paris en septembre.

Un verre de blanc offert au Café de Flore tous les jours pendant un an

L'auteur pourra dorenavant aller se reposer au Cafe de Flore, qui comme le veut la tradition offre au lauréat du prix un verre de pouilly-fumé chaque jour pendant un an, sur un verre gravé à son nom. Créé en 1994, le prix de Flore distingue "de jeunes auteurs prometteurs, au talent insolent et original" et les dote également de 6 150 euros.