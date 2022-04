Le prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa rétabli du Covid-19

Le prix Nobel de littérature hispano-péruvien Mario Vargas Llosa, 86 ans, a "vaincu le Covid-19" et va sortir de l'hôpital madrilène où il avait été admis la semaine dernière, a annoncé lundi son fils.

L'écrivain "a vaincu le Covid-19. Maintenant, le rétablissement va se poursuivre à la maison", s'est réjoui Álvaro Vargas Llosa sur Twitter en publiant une photo le montrant avec son frère et sa soeur aux côtés de leur père. "Merci à la science qui sauve des vies et au personnel médical pour son dévouement. Nous vous en serons toujours reconnaissants", a-t-il ajouté.

MVLL venció al Covid. Ahora, a casa a seguir con la recuperación. Gracias a la ciencia que salva vidas y el personal médico por su dedicación. Les estaremos siempre muy reconocidos. Llevan años luchando contra esta pandemia. Toda nuestra admiración para ustedes. pic.twitter.com/rhf9VbPwLD — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) April 25, 2022

Mario Vargas Llosa avait été hospitalisé la semaine dernière à Madrid, où il vit, en raison de complications provoquées par le Covid-19.

Le prix Nobel de littérature hispano-péruvien Mario Vargas Llosa, 86 ans, a été hospitalisé après avoir contracté le Covid-19, a annoncé vendredi son fils Alvaro Vargas Llosa. "Il y a quelques jours, en raisons de complications provoquées par le coronavirus, il a été admis dans une clinique de Madrid", a écrit le fils de l'écrivain sur Twitter. "Grâce au traitement, son état évolue favorablement", a-t-il ajouté.



"Nous remercions, lui et sa famille, pour toute l'affection qu'on nous témoigne et nous demandons à la presse de bien vouloir respecter sa vie privée", a conclu ce message signé par les trois enfants de l'écrivain, Alvaro, Gonzalo et Morgana

Son dernier ouvrage vient de sortir

L'auteur péruvien, naturalisé espagnol en 1993, venait de présenter début avril son dernier ouvrage, Le regard calme (de Pérez Galdos), un essai sur l'écrivain espagnol Benito Pérez Galdos (1843-1920). Il devait assister la semaine prochaine à la présentation d'une biographie de Miguel de Cervantes, l'auteur du Quichotte, par Santiago Muñoz Machado, événement qui a été reporté.



Prix Nobel de Littérature en 2010, Vargas Llosa est le dernier représentant de la génération d'écrivains latino-américains dite du "Boom" à laquelle appartenaient également le Colombien Gabriel Garcia Marquez, l'Argentin Julio Cortazar ou le Mexicain Carlos Fuentes.



"Nous, les Latino-américains, nous sommes des rêveurs par nature et nous avons du mal à différencier le monde réel de la fiction. C'est pour cela que nous avons de si bon musiciens, poètes, peintres et écrivains, et tant de dirigeants horribles et médiocres", avait-il déclaré en 2010, peu de temps avant de recevoir le Nobel.





Entré dans la Pléiade en 2016, ce francophile est académicien depuis l'an passé