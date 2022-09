La romancière britannique Hilary Mantel, lauréate par deux fois du Booker Prize, est morte

La romancière britannique Hilary Mantel, première écrivaine à avoir remporté deux fois le prestigieux Booker Prize, est décédée à l'âge de 70 ans, a annoncé vendredi 23 septembre son éditeur HarperCollins. "C'est avec une grande tristesse qu'HarperCollins annonce que l'autrice à succès Dame Hilary Mantel est morte paisiblement, entourée de sa famille et de ses amis proches, hier (jeudi) à 70 ans", indique la maison d'édition dans un communiqué.





We are heartbroken at the death of our beloved author, Dame Hilary Mantel, and our thoughts are with her friends and family, especially her husband, Gerald. This is a devastating loss and we can only be grateful she left us with such a magnificent body of work. pic.twitter.com/VMXBMMatka