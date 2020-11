La BnF lance un appel aux dons pour acquérir un exemplaire rare de "Du côté de chez Swann" comportant une longue lettre de Proust

La Bibliothèque nationale de France a lancé mardi 3 novembre un appel aux dons pour pouvoir acquérir un exemplaire "particulièrement précieux" de Du côté de chez Swann (1913) de Marcel Proust (1871-1922), où l'auteur explique dans une longue dédicace à la plume ses intentions pour la suite de l'ouvrage.

Le volume est un exemplaire sur papier hollande de la première édition du roman, premier volet du cycle A la recherche du temps perdu, dédicacé à une amie, Marie Scheikévitch.

La BnF souligne dans un communiqué "l'intérêt patrimonial et littéraire inestimable" de cet exemplaire offert par Proust, précisant que "la longue lettre-dédicace qu’il a écrite en tête, développée sur huit pages, contitue un témoignage capital sur la création proustienne et la genèse de l’ensemble de La Recherche", chef-d'oeuvre de la littérature en sept tomes écrits entre 1907 et 1922.

Lettre-dédicace de Marcel Proust à Marie Scheikévitch en tête de son exemplaire de "Du côté de chez Swann" (Droits réservés)

Le roman d'abord refusé par trois éditeurs

Belle-fille du peintre Carolus Duran, et figure du Paris littéraire et mondain, Marie Scheikévitch avait rencontré Proust en 1911. Grâce à ses relations, elle a joué un rôle important dans la première réception de Du côté de chez Swann, qu'elle a immédiatement considéré comme un chef-d’œuvre.

Le roman, d'abord intitulé Les intermittences du cœur, avait pourtant été refusé en mars 1913 par trois éditeurs, dont la NRF. Bernard Grasset l'avait accepté pour une publication à compte d'auteur, à condition qu'il soit abrégé. Proust le corrige, l'améliore et il est finalement publié le 8 novembre 1913.

Marie Scheikévitch racontait qu'un jour de 1915 où le romancier lui avait fait part de son découragement et du "peu d'intérêt que présentait tout effort littéraire", elle avait rétorqué qu'elle s'était passionnée pour ses personnages et qu'elle avait hâte de lire la suite, indique la BnF. Il avait répondu : "Puisque vous voulez savoir ce qu'Odette est devenue, prêtez-moi votre exemplaire et je vais vous résumer la suite."

A gauche, Marcel Proust, son frère Robert et leur mère Jeanne Weil Proust - A droite, reliure en vélin commandée par Marie Scheikévitch pour son exemplaire de "Du côté de chez Swann" (A gauche © BnF - A droite © Droits réservés)

Proust raconte ce que vont devenir plusieurs personnages

Dans la lettre-dédicace de huit pages qu'il lui écrit alors, Proust dévoile ce que vont devenir plusieurs des personnages de Du côté de chez Swann, lui résumant "ce qui n'est actuellement connu de personne" et lui demandant "de ne pas (le) montrer tant que l'ouvrage n'aura pas paru". Il s'agissait du cycle d'Albertine (La Prisonnière et Albertine disparue).

La BnF ne précise pas auprès de qui elle doit acquérir ce volume, ni son prix. Les dons permettent aux particuliers une réduction de l'impôt sur le revenu, rappelle-t-elle. "L'ouvrage sera exposé au public au sein de la grande exposition Proust que la BnF présentera à l'automne 2022 pour commémorer le centenaire de la mort de l'écrivain", promet-elle.

L'institution garde un précieux fonds contenant "la quasi-totalité des manuscrits de l'écrivain", grâce à un legs de sa nièce en 1962, complété par des acquisitions en 1977, 1984 et 2013. Certains d'entre eux avaient été montrés au public lors d'une exposition en 1999-2000 à la Bibliothèque François-Mitterrand, Marcel Proust, l'écriture et les arts.