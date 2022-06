L'écrivaine à succès Virginie Grimaldi quitte les éditions Fayard après la nomination d'Isabelle Saporta

La romancière, régulièrement en tête des ventes en France, affirme ne plus être "en phase avec la direction que prend la maison".

La romancière à succès Virginie Grimaldi a annoncé mardi soir 14 janvier quitter "avec beaucoup de tristesse" les éditions Fayard, après la nomination lundi d'Isabelle Saporta à la tête de la maison d'édition.

"J'ai passé sept années formidables, entourée et portée par des personnes extraordinaires, tant sur le plan humain, que sur le plan professionnel, mais mes valeurs et mes convictions ne sont plus en phase avec la direction que prend la maison", affirme Virginie Grimaldi sur Twitter.

Cette écrivaine rencontre un grand succès avec ses romans qui "font du bien": en 2021, comme en 2020, elle était en France celle qui vendait le plus de livres après Guillaume Musso.

Editrice de Cyril Hanouna

Jusqu'ici directrice littéraire chez Fayard, Isabelle Saporta, ancienne journaliste d'investigation, a été nommée à la tête des Editions Fayard pour une prise de fonction en fin de semaine.

Chez Fayard, Isabelle Saporta avait notamment publié en octobre 2021, en amont de la campagne présidentielle, le livre de Cyril Hanouna "Ce que m'ont dit les Français".

Isabelle Saporta était l'invitée de franceinfo mardi 28 janvier. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Ces changements interviennent alors que le monde français de l'édition est en pleine ébullition. La prise de contrôle du groupe Lagardère par Vivendi doit entraîner la fusion entre les deux premiers acteurs de l'édition en France, Hachette (Lagardère) et Editis (Vivendi).

L'issue de cette opération reste soumise à l'autorisation de plusieurs instances, dont la Commission européenne, gardienne de la concurrence en Europe.