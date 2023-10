L'écrivain syrien Khaled Khalifa est mort à 59 ans d'une crise cardiaque

Écrivain et scénariste syrien, auteur de plusieurs romans et auteur contemporain le plus célèbre de son pays, Khaled Khalifa, est décédé samedi soir à Damas d'une crise cardiaque à 59 ans, a annoncé une source proche de sa famille.

Article rédigé par franceinfo Culture France Télévisions - Rédaction Culture

Temps de lecture : 1 min

l'écrivain et scénariste syrien Khaled Khalifa en 2020, chez lui, à Damas. (LOUAI BESHARA / AFP)

Critique connu des autorités syriennes, ce romancier né à Alep est resté dans son pays malgré la répression et la guerre déclenchée en 2011. "Je reste parce que c'est mon pays. J'y suis né, j'y vis, je veux y mourir !", avait-il déclaré dans un entretien en 2019. Il s'est illustré notamment avec son troisième roman Eloge de la haine (Ed. Actes Sud), nominé en 2008 pour le Prix international du roman arabe et en 2013 pour le Prix de la fiction étrangère indépendante et traduit en plusieurs langues. La réalité syrienne à l'internationale Il raconte dans ce roman comment une jeune syrienne d'Alep, élevée dans la plus pure tradition musulmane, croit trouver sa liberté en rejoignant un mouvement fondamentaliste qui l'initie aux luttes jihadistes. Il obtient en 2013 le prestigieux prix Naguib Mahfouz décerné par l'Université américaine du Caire et est nominé en 2014 pour le Prix international du roman arabe pour son quatrième roman Pas de couteaux dans les cuisines de cette ville (Ed. Actes Sud) qui a également été publié dans d'autres langues et qui raconte l'histoire des dernières décennies à travers celle d'une famille de la bourgeoisie aleppine. Il publie en 2016 La mort est une corvée (Ed. Actes Sud) un récit sombre de la tragédie syrienne, dont l'édition anglaise est finaliste aux Etats-Unis pour le National Book Award 2019 dans la catégorie littérature traduite.Parmi ses autres ouvrages, figurent Personne n'a prié pour eux (2019), Le gardien du leurre (1993) et Les carnets du bohémien (2000). Khaled Khalifa est également l'auteur de séries télévisées qui avaient connu un grand succès au début des années 1990. Son décès a été salué par des artistes, intellectuels et journalistes sur les réseaux sociaux, ainsi que des militants politiques en Syrie comme à l'étranger. "La vive émotion qui a submergé les réseaux sociaux dès l'annonce de cette atroce nouvelle est à la mesure non seulement de son grand talent d'écrivain mais aussi de la profonde sympathie que suscitait sa personnalité chaleureuse, débordante d'amour de la vie", écrit ainsi Farouk Mardam Bey, l'éditeur en français de trois de ses romans chez Actes Sud.