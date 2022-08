L'écrivain britannique Joseph Delaney, auteur de la saga de romans jeunesse “L’Épouvanteur”, est mort à l’âge de 77 ans

L'écrivain britannique Joseph Delaney, auteur de la série de romans fantastique à succès L'Épouvanteur est décédé des suites d’une maladie, a annoncé sa famille jeudi. L’auteur âgé de 77 ans, s’était lancé tardivement dans la littérature, après une carrière de professeur d’anglais. Il prend pour la première fois la plume en 1997 avec le roman Mercer's Whore, qu’il écrit sous un pseudonyme. "J'étais inspiré par Tolkien et je voulais écrire comme lui", expliquait l’auteur sur son site Internet.

Après plusieurs rejets de ses manuscrits, il s’oriente vers la littérature jeunesse sur les conseils de son agent. “Je ne le regrette absolument pas”, s’amusait l’auteur. C’est avec L'Apprenti épouvanteur, premier tome de la saga héroic-fantasy, qu’il connaîtra le succès en 2004. Douze tomes supplémentaires suivront jusqu’en 2017, publiés en France chez Bayard Jeunesse.

With much sadness, the family of master storyteller, Joseph Delaney, confirm that he passed away aged 77 on 16th August. Joe is best known for the Spook's series, including The Spook's Apprentice. pic.twitter.com/0jGu0LeigQ