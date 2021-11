Goncourt des lycéens 2021 : quatre femmes parmi les cinq finalistes

Après deux mois de lectures et de débats, le prix du Goncourt des lycéens sera attribué ce jeudi 25 novembre. L'année dernière, le prix avait été décerné à une femme, Djaïli Amadou Amal pour son roman "Les impatientes".

Cinq auteurs, dont quatre femmes, restaient en lice lundi 22 novembre pour le Goncourt des lycéens qui sera décerné jeudi 25 à Rennes, en clôture de la saison des prix littéraires, ont annoncé les organisateurs.

Les cinq finalistes, dont la lauréate du prix Médicis Christine Angot et celle du prix Femina Clara Dupont-Monod, ont été sélectionnés "après deux mois de lectures assidues des 14 romans en lice" par les lycéens délégués de chaque région qui ont délibéré lundi à huis clos, selon un communiqué de presse.

Les délibérations régionales du Prix Goncourt des lycéens, créé et organisé par la Fnac et le ministère de l'Éducation nationale, se sont déroulées à Lyon, Metz, Nantes, Nîmes, Paris et Rennes.

13 lycéens pour choisir le lauréat

Les 13 lycéens délégués, désignés pendant ces délibérations régionales, doivent se retrouver jeudi à Rennes, berceau du prix, pour la délibération nationale. Ils annonceront le lauréat à 12H45 depuis l'Hôtel de Ville de Rennes. La remise du prix aura lieu à Paris, à 19H00 le même jour, au ministère de l'Éducation nationale.

Les 5 romans finalistes (par ordre alphabétique) sont :

- Christine Angot, Le Voyage dans l'Est (éd. Flammarion)

- Anne Berest, La carte postale (éd. Grasset)

- Clara Dupont-Monod, S'adapter (éd. Stock)

- Patrice Franceschi, S'il n'en reste qu'une (éd. Grasset)

- Lilia Hassaine, Soleil amer (éd. Gallimard).

En 2020, le Prix Goncourt des Lycéens avait été attribué à Djaïli Amadou Amal pour son roman Les impatientes (éd. Emmanuelle Collas).