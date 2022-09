Quinze romans retenus dans la première sélection du prix Renaudot 2022

Le jury du prix Renaudot a retenu quinze romans dans sa première sélection, dont quatre sont également en course pour le Goncourt, a-t-il indiqué mercredi 7 septembre. Les livres de Grégoire Bouillier, Nathan Devers, Yves Ravey et Monica Sabolo sont aussi dans la première sélection du Goncourt, traditionnellement remis le même jour que le Renaudot.

Parmi les surprises, le jury retient le dernier roman (à paraître le 9 septembre) de Michel Quint, auteur d'une oeuvre abondante, mais généralement boudé par les prix les plus prestigieux. Le roman vedette de cette rentrée littéraire, Cher connard de Virginie Despentes, non retenu dans la sélection du Goncourt, était hors course puisque cette autrice a déjà remporté le Renaudot en 2010.

Parmi les onze essais, on note celui du journaliste Guillaume Durand sur le peintre Édouard Manet. La présidence tournante du jury a été confiée pour cette édition à Dominique Bona, de l'Académie française.

Romans:

- Emma Becker, L'Inconduite, Albin Michel

- Grégoire Bouillier, Le coeur ne cède pas, Flammarion

- Antoine Choplin, Partie italienne, Buchet-Chastel

- Sandrine Collette, On était des loups, JCLattès

- Nathan Devers, Les Liens artificiels, Albin Michel

- Sibylle Grimbert, Le Dernier des siens, Anne Carrière

- Hubert Haddad, L'Invention du diable, Zulma

- Claudie Hunzinger, Un chien à ma table, Grasset

- Sylvie Le Bihan, Les Sacrifiés, Denoël

- Simon Liberati, Performance, Grasset

- Laurence Nobécourt, Opéra des oiseaux, Grasset

- Christophe Ono-dit-Biot, Trouver refuge, Gallimard

- Michel Quint, La Printanière, Serge Safran

- Yves Ravey, Taormine, Minuit

- Monica Sabolo, La Vie clandestine, Gallimard

Essais :

- Anne Akrich, Le Sexe des femmes, Gallimard

- Philippe Bordas, Le Célibataire absolu, Gallimard

- Guillaume Durand, Déjeunons sur l'herbe, Bouquins

- Raphaël Gaillard, Un coup de hache dans la tête, Grasset

- Iegor Gran, Z comme zombie, POL

- Lola Lafon, Quand tu écouteras cette chanson, Stock

- Jean-Paul Mari, Oublier la nuit, Buchet-Chastel

- Minh Tran Huy, Un enfant sans histoire, Actes Sud

- Benoît Peeters, Robbe-Grillet, l'aventure du Nouveau Roman, Flammarion

- Jean-Claude Perrier, Le Photographe de Notre-Dame, Cerf

- Olivier Philipponnat, Géographie des peuples fabuleux, Buchet-Chastel