Qui sont les quatre finalistes du prix Goncourt 2020 ?

Le plus prestigieux des prix littéraires français sera remis le 10 novembre prochain au restaurant Drouant à Paris. La Camerounaise Djaïli Amadou Amal ("Les Impatientes") fait partie des quatre finalistes retenus.

Les quatre finalistes du prix Goncourt 2020 ont été annoncés. On y retrouve deux romans autobiographiques : Les Impatientes de la Camerounaise Djaïli Amadou Amal (Emmanuelle Colas), sur le mariage forcé et la polygamie et Thésée, sa vie nouvelle, de Camille de Toledo (Verdier), sur la dépression et le lourd passé d'une famille.

Figurent également dans cette dernière sélection L'Anomalie d'Hervé Le Tellier (Gallimard), livre au suspense haletant sur un événement inexplicable que notre société occidentale s'échine à rationaliser ainsi que L'Historiographe du Royaume de Maël Renouard (Grasset), qui raconte l'histoire d'un homme de lettres au service du roi du Maroc Hassan II. Ont donc été éliminés de la course finale Les Funambules de Mohammed Aïssaoui (Gallimard), Héritage de Miguel Bonnefoy (Rivages), Un crime sans importance d'Irène Frain (Seuil) et Mes fous de Jean-Pierre Martin (L'Olivier).

Annonce du lauréat au balcon

Pandémie oblige, l'annonce du Goncourt se fera depuis les fenêtres du Drouant à 12h45 le 10 novembre prochain. Tous les ans, c'est dans ce restaurant parisien qu'est annoncé le lauréat du prestigieux prix littéraire, devant un parterre de journalistes. Cette année, journalistes et badauds devront rester dans la rue Gaillon, devant le restaurant. De leur côté, les jurés investiront le salon Proust, plus grand que le traditionnel salon Goncourt, pour assurer la distanciation physique.

Autre particularité, la date de la proclamation a été reculée du 4 au 10 novembre, le Goncourt arrive donc après les prix Femina, Vendredi, Décembre et Médicis, alors qu'il est d'habitude l'un des premiers prix de l'automne à être remis.

Le Goncourt a déjà fait parler de lui cet automne avec "l'affaire Carrère": Yoga, gros succès en librairie, a suscité un débat passionné sur les limites entre fiction et récit véridique, après que l'ex-épouse de l'auteur en ait dénoncé les contre-vérités dans les médias. Finalement, le 6 octobre, le livre a été éliminé de la course au Goncourt lors d'une deuxième sélection.