Hervé Le Tellier lauréat du Prix Goncourt 2020 avec "L'anomalie" : le jury récompense un roman exigeant et divertissant

Le plus prestigieux des prix littéraires a été remis à la mi-journée, lundi. Mais pas au restaurant parisien Drouant comme le veut la tradition. Les délibérations et l'annonce se sont faites à distance, Covid-19 oblige.

L'Académie Goncourt a choisi. Le prix Goncourt 2020 a été décerné, lundi 30 novembre, à Hervé Le Tellier pour L'Anomalie (Gallimard), un roman d'anticipation aux mille facettes et qui donne à réfléchir sur le monde. Hervé Le Tellier a reçu huit voix sur dix alors que deux voix sont allées à Maël Renouard, en lice pour L'historiographe du royaume.

Les membres de l'Académie Goncourt ont donné rendez-vous à 12h30 aux journalistes sur la plateforme de visioconférence Zoom. Avec la pandémie de Covid-19, l'édition 2020 du prix Goncourt a été complètement chamboulée. Prévue le 10 novembre, l'annonce du lauréat avait été repoussée à ce lundi 30 novembre pour concorder avec la réouverture des librairies, autorisées à accueillir des clients depuis samedi.

Un livre qui va "enchanter beaucoup de monde"

La victoire d'Hervé Le Tellier a été annoncée par le président du Goncourt Didier Decoin, qui a ensuite invité le lauréat a rejoindre la réunion Zoom. L'écrivain, apparu à l'écran aux côtés de son éditeur Antoine Gallimard, a ensuite répondu aux questions des académiciens. "Vous vous y attendiez ?" questionne Didier Decoin. "Non pas du tout", répond l'écrivain. "On ne s'attend jamais à un prix comme le Goncourt et on n'écrit pas pour avoir un prix et on ne peut pas s'imaginer l'avoir", ajoute-t-il tout sourire, expliquant avoir "bien dormi cette nuit" malgré l'attente mais "très mal" les nuits précédentes.

Membre du jury Goncourt, Tahar Ben Jelloun a de son côté chaleureusement remercié le lauréat pour ce livre "qui va faire du bien et enchanter beaucoup de monde dans une époque qui n'est pas réjouissante."

Dans L'Anomalie, Hervé Le Tellier met en scène ses personnages dans une quatrième dimension, en 2021, à bord d'un avion secoué par des turbulences consécutives à un violent orage. Trois mois après cet incident, les passagers découvrent que durant l'orage, le temps (celui qui passe) a été saisi d'un léger hoquet. "L'idée c'est que puisque Trump est là, puisque Trump est la cause de la destruction du monde, la vision du livre c'est de proposer une autre version du monde, où Biden est président", a expliqué l'auteur. "C'est une option possible de lecture. (...) Les livres offrent des options. Il n'y a pas de dénouement en littérature, il y a des noeuds, et moi je l'ai noué comme ça", analyse-t-il.