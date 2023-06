Le prix de la BnF 2023 attribué à l'écrivain Pascal Quignard pour l'ensemble de son œuvre

Pascal Quignard 75 ans, prix Goncourt 2002, est l'auteur d'environ 80 ouvrages très variés, érudits, parfois difficiles à classer : essais, romans, contes, traductions, etc.

Le romancier Pascal Quignard a reçu lundi soir 12 juin le prix de la Bibliothèque nationale de France (BnF), pour une oeuvre fournie de quelque 80 ouvrages rassemblants essais, romans, contes, traductions. Le grand public le connaît surtout pour Tous les matins du monde, roman de 1991 adapté au cinéma par Alain Corneau avec Gérard Depardieu et Jean-Pierre Marielle. L'écrivain de 75 ans avait été prix Goncourt 2002 pour son essai Les Ombres errantes.

Les archives de l'érudit

Par rapport aux activités d'une bibliothèque, "écrire est un tout autre monde, absolument solitaire", a déclaré le lauréat en recevant son prix lors du dîner annuel des mécènes de la BnF à Paris. "L'érudition est une ascèse, et la lecture n'est pas un loisir cultivé : c'est un exercice spirituel. J'y ai consacré tous les jours de ma vie sans jamais chômer un seul jour. C'est une joie qui ne m'a jamais fait défaut, et c'est une joie qui se poursuit encore dans ce prix que la BnF a bien voulu me décerner", a-t-il ajouté.

La présidente de la BnF, Laurence Engel, a salué dans un communiqué "l'une des oeuvres les plus exigeantes et les plus singulières de la littérature française contemporaine". Pascal Quignard a fait le choix de confier ses archives à cette institution. En retour, celle-ci avait consacré à l'écrivain une exposition, mais elle n'a pu rester ouverte qu'un mois, en octobre 2020, avant de fermer en raison de la pandémie de Covid-19.

Parmi les lauréats de ce prix doté de 10.000 euros, le précédent était le romancier Pierre Michon. Michel Houellebecq, Emmanuel Carrère, Virginie Despentes ou encore Milan Kundera l'ont également remporté.