Le Goncourt des lycéens est attribué à Karine Tuil pour "Les Choses humaines"

Il s'agit du 11e ouvrage de la romancière qui a déjà raflé le prix Interallié mercredi.

L'écrivaine Karine Tuil a remporté, jeudi 14 novembre, le Goncourt des lycéens pour Les Choses humaines (Gallimard). Ce roman, le onzième de l'auteure, raconte une affaire de viol et parle aussi de domination, des faux-semblants et du culte de la performance.



Karine Tuil a été distinguée pour "la force et la finesse de l'écriture, le thème d'actualité, une réflexion profonde sur nos agissements", a indiqué le représentant du jury après l'annonce du verdict. À l'issue des délibérations, l'écrivain Louis-Philippe Dalembert est arrivé en deuxième position avec Mur Méditerranée (Sabine Wespieser)



Karine Tuil venait d'être récompensée mercredi par le prix Interallié pour le même ouvrage. Sorti en août, le roman s’est déjà écoulé à 34 000 exemplaires selon des données de GfK citées par le magazine professionnel Livres Hebdo.



Au palmarès du Goncourt des Lycéens, Karine Tuil succède à David Diop pour Frère d'âme (Seuil), lauréat en 2018.



Un prix très attendu par les éditeurs

Le prix Goncourt des Lycéens est très attendu des éditeurs car il est l'un des plus prescripteurs auprès des lecteurs. Il est dissocié depuis quelques années du Goncourt officiel décerné la semaine précédente. Le résultat a été donné à Rennes à l'issue de deux mois de travail studieux et de longues délibérations.



Environ 2.000 lycéens, appartenant à une cinquantaine d'établissements scolaires dans tout le pays, dont un lycée de Fort-de-France (Martinique), ont été embarqués dès la rentrée de septembre dans l'aventure par leurs professeurs, sous la houlette du ministère de l'Éducation nationale et de la Fnac. Des jeunes issus d'horizons très divers : du lycée agricole de Rodilhan (Gard) à de prestigieux lycées parisiens, de filières générales comme professionnelles, de classes de seconde à des BTS, de l'enseignement public comme privé.