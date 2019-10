Laurent Binet reçoit le Grand prix du roman de l'Académie française pour "Civilizations"

L'Académie française a ouvert jeudi la saison des prix littéraires en décernant son Grand prix du roman à Laurent Binet pour "Civilizations".

Agé de 47 ans, l'auteur de "HHhH" (Goncourt du premier roman en 2010) est récompensé cette fois pour une uchronie imaginant la conquête de l'Europe par les Incas au XVIe siècle : "Civilizations". C'est son éditeur, Grasset, qui a annoncé la nouvelle sur Twitter.

CIVILIZATIONS de @LaurentBinetH lauréat du Grand Prix du roman de l'Académie française! pic.twitter.com/2ACeZq66RL — Grasset et Fasquelle (@EditionsGrasset) October 31, 2019

Une revisite de la conquête de l'Amérique



Vers l'an mille, la fille d'Erik le Rouge quitte le Groenland pour faire cap vers le Sud. Dans ses soutes, il y a des chevaux, des forgerons connaissant le secret du fer et des hommes porteurs de quelques maladies qui aideront (après avoir manqué de décimer les autochtones) à fabriquer des anticorps bien utiles quelques siècles plus tard.



En 1492, quand Christophe Collomb débarquera (sans le savoir) en Amérique la donne ne sera plus la même. Capturé par les Indiens (armés de flèches aux pointes de fer et résistants aux maladies des Blancs), le navigateur ne retournera jamais en Espagne. En 1531, fuyant l'armée de son frère Huascar, le chef inca Atahualpa prend l'océan en route vers l'Europe.

Un roman d'histoire parallèle



Rien n'est vrai bien sûr mais tout est réaliste. C'est la grande force de ce roman d'histoire parallèle où l'on croise Charles Quint, François Ier, Erasme, Luther ou Montaigne.



L'an dernier, le Grand prix du roman de l'Académie française avait été décerné à Camille Pascal pour "L'été des quatre rois" (Plon).