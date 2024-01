Nuits de la lecture : les événements de l'édition 2024 à ne pas louper

Collèges, lycées, musées, bibliothèques municipales ou encore médiathèques : pour cette nouvelle édition qui se teindra du 18 au 21 janvier, les textes s'invitent partout, même dans la rue. Organisées en cette année olympique autour du thème du corps par le Centre national du livre (CNL), les huitièmes Nuits de la lecture sont portées par l'écrivaine Claire Marin et le chorégraphe Angelin Preljocaj. Durant ces quatre soirées qui mettent les livres à l'honneur, plus de 6 000 événements sont programmés à travers la France. Une carte interactive disponible sur le site des Nuits de la lecture permet de trouver les manifestations qui se tiennent près de chez vous.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Centre national du livre (CNL) (@le_cnl)

Aux côtés de nombreux événements locaux et scolaires, certaines institutions ainsi que des lieux culturels ou sportifs ouvrent leurs portes et proposent des activités et des représentations inédites. Entre concerts, lectures théâtralisées et spectacles vivants, nous avons sélectionné quelques événements gratuits à ne pas manquer.

Lectures macabres aux Catacombes

"Je n’ai plus que les os, un squelette je semble". Les Catacombes de Paris organisent avec la Compagnie Emersiøn une soirée de lectures théâtralisées. De Pierre de Ronsard à Maylis de Kerangal en passant par Claire Marin et Oscar Wilde, les comédiens feront entendre aux visiteurs des textes classiques et contemporains sur les thèmes de l’amour, de la maladie et de la mort. Rendez-vous dans la crypte du Sacellum, les décombres pour décor.

Vendredi 19 janvier à 19h30 et 20h.

Catacombes de Paris, 1 avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris.

Gratuit, réservation ici.

Les mille et une langues de l'Académie

Sous la coupole de l'Institut de France, des académiciens des cinq académies (Académie française, Académie des inscriptions et belles-lettres, Académie des sciences, Académie des beaux-arts et Académie des sciences morales et politiques) lisent des textes qu'ils aiment, piquent la curiosité ou provoquent l'étonnement. Ponctuée de parenthèses théâtrales, chorégraphiques et musicales, cette soirée unique propose un voyage à travers les langues comme à travers les époques et dévoile des perceptions et des représentations singulières du corps.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Institut de France (@institutdefrance)

Samedi 20 janvier à 19h30 et 21h15.

Institut de France, 23 quai de Conti, 75006 Paris.

Gratuit, réservation ici.

Lectures et acrobaties sous le chapiteau d'un cirque historique

Plutôt que de lire le corps, les étudiants du Centre national des arts du cirque (CNAC) proposent un spectacle où les lectures sont performées, mises à corps. Les apprentis circassiens mèneront une déambulation au sein du cirque historique de Châlons-en-Champagne et partageront, dans les airs et sur la piste, des textes de leur choix.

Jeudi 18 janvier de 18 à 20h.

Centre national des arts du cirque, 1 avenue du Maréchal Leclerc, 51000 Châlons-en-Champagne.

Gratuit, réservation par mail à mediation@cnac.fr.

Claire de Duras et Chopin au musée de la Vie romantique

Un piano et une voix. Pour les Nuits de la lecture 2024, le musée de la Vie romantique organise de nombreux événements. Parmi eux, un concert-lecture au milieu des toiles. Le pianiste Hector Cornilleau et la docteure en littérature Samantha Caretti s'allient pour donner vie à des textes de Chateaubriand, Delphine et Astolphe de Custine, Claire de Duras et Germaine de Staël. La lecture se fera sur des airs de Frédéric Chopin, Louise Farrenc, Jean-Jacques Beauvarlet-Charpentier, Franz Liszt et Hélène de Montgeroult.

Samedi 20 janvier à 18h30.

Musée de la Vie romantique,16 rue Chaptal,75009 Paris.

Gratuit, réservation ici.



Mots et techno dans une ancienne usine de biscuits

Installé dans l’ancienne usine LU de Nantes, Le Lieu Unique accueille l’écrivain Joël Kerouanton, le DJ fou fou et la dessinatrice Mélanie Allag pour écrire des gestes et danser des mots. Au programme de cette exploration collective et festive : de la techno, un micro qui passe de mains en mains, des phrases qui serpentent le sol et les murs, des bulles de BD géantes, des textes et de la danse.

Jeudi 18 janvier de 22h à 0h30.

Le Lieu Unique, 2 rue de la Biscuiterie, 44000 Nantes.

Gratuit, entrée libre.

Squelettes et cocons de lectures au Muséum

La ville de Toulouse propose aux petits et aux grands de vivre l'expérience d'une nuit au musée. Au milieu des squelettes et autres curiosités de l'histoire naturelle, une multitude d'événements et d'ateliers sont organisés lors d'une soirée inédite. Chuchoteurs en déambulation, conteurs dans leur cocon, joute d'éloquence, spectacles de danse, lectures érotiques ou encore initiation à la linogravure : durant 4h30, il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les envies.

Samedi 20 janvier de 18h30 à 23h.

Muséum de Toulouse, 35 allée Jules Guesde, 31000 Toulouse.

Gratuit, entrée libre.