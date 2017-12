Pour Valéry Giscard d'Estaing, Jean d'Ormesson était le "pape" de l'Académie française

"Je faisais un peu le calcul : il y a un peu plus de 80 ans, Jean devait avoir 8 ans, et je devais avoir 7 ans. Nous avions un goûter d'enfants tout près d'ici, c'était la première fois que j'ai vu Jean d'Ormesson. C'était quelqu'un de fondamentalement joyeux, c'est-à-dire que ce n’était pas une joie inventée, ou calculée. Non, c'était sa nature", se souvient Valéry Giscard d'Estaing.

Le "pape" de l'Académie française

"Il venait à l'Académie française, dont il était le pape. Quand il prenait la parole, personne ne disait rien, personne ne l'a jamais contredit, et lorsqu'il intervenait, la discussion était terminée", confie-t-il. Valéry Giscard d'Estaing a-t-il été le président dont il a été le plus proche ? Ne l'était-il pas aussi de Mitterrand, ou de Sarkozy ? Selon l'ancien président, "Non, il n'a jamais été proche de Mitterrand et il n'a jamais été proche de Sarkozy. Non, il avait une curiosité, et sa curiosité l'amenait normalement à rencontrer les gens qui exercent ces fonctions, c'est tout à fait normal. Mais au point de vue personnel, au point de vue relationnel, du point de vue amical, au point de vue affection, c'était de moi qu'il était naturellement le plus proche de puis longtemps.(...) La disparition de Jean d'Ormesson, dans ma vie, c'est quelque chose de tr-ès important, parce que c'est un ami de toute ma vie, d'enfance, d'adolescence, la jeunesse, les événements de la vie, l'âge qui passe, etc. Et donc tout ceci s'interrompt, et ne se retrouvera jamais".

