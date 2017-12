DIRECT. Jean d'Ormesson "était le meilleur de l'esprit français", réagit Emmanuel Macron après la mort de l'écrivain

Ce qu'il faut savoir

Jean d'Ormesson "était le meilleur de l'esprit français", réagit Emmanuel Macron, après la mort de l'écrivain et académicien, mardi 5 décembre. "Un mélange unique d'intelligence, d'élégance et de malice, un prince des lettres sachant ne jamais se prendre au sérieux, poursuit le président de la République. L'œil, le sourire, les mots de Jean d'Ormesson nous manquent déjà."

"Avec Jean d'Ormesson, nous perdons un amoureux de la langue française et un amoureux de la vie. Il nous a montré que les deux vont ensemble", a réagi le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, sur Twitter.

"Triste nouvelle. L’immortel Jean d’Ormesson s’est éteint", a écrit Christophe Castaner sur Twitter. La France perd l’une des plus grandes figures de la langue française. Son œuvre et son regard azur rayonneront à jamais."

"On pensait qu'il n'allait jamais mourir", réagit sur franceinfo le journaliste et romancier Christophe Ono-dit-Biot. "Il y avait un côté dieu antique chez Jean d'Ormesson, explique-t-il. On avait l'impression que la mort allait passer et puis finalement l'oublier-là parce qu'elle était peut-être tombée amoureuse de lui."