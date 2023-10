Littérature : la poétesse américaine Louise Glück, Nobel de littérature, est morte à l'âge de 80 ans

Cette native de New York était devenue la seizième femme à décrocher ce prestigieux de littérature.

L'Iris sauvage, c'était elle. Voix à la beauté austère, aussi. La poétesse américaine Louise Glück, sacrée par le prix Nobel de littérature, est morte à 80 ans, a confirmé la prestigieuse université Yale dans laquelle elle enseignait, vendredi 13 octobre.

Cette native de New York était considérée comme l'une des plus grandes figures de la poésie américaine. Elle avait été récompensée "pour sa voix poétique caractéristique" par l'Académie suédoise en 2020, devenant ainsi la seizième femme à décrocher ce prix de littérature.

Son œuvre comprenait 12 recueils de poésie et quelques volumes d'essais sur l'écriture littéraire caractérisés par des thèmes centraux tels que sa quête de clarté, son enfance et sa vie familiale, ainsi que ses relations avec ses parents et ses frères et sœurs. En 2016, le président Obama lui avait décerné la Médaille nationale des sciences humaines lors d'une cérémonie à la Maison Blanche. En France, la traduction de la poétesse est restée longtemps confidentielle, faute de parution en volume.