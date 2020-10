Les libraires indépendants américains lancent "Boxed out", une campagne contre Amazon

L'association américaine des libraires (ABA) lance une campagne publicitaire contre Amazon, pour alerter sur le danger renforcé que représente pour eux le géant du commerce en ligne en cette période de pandémie. Cette campagne, la première du genre, a été déclenchée à l'occasion des journées "Prime", mardi et mercredi, deux jours lors desquels Amazon propose des offres commerciales attractives.

Depuis le début de la pandémie, 35 librairies membres de l'ABA ont mis la clef sous la porte, a indiqué à l'AFP l'association, qui estime que 20% des librairies indépendantes sont menacées de fermeture.

Dear New York, Please come back to our stores. Sales remain down over 50% and we need you to keep this bookselling gig going. We have so many wonderful books and booksellers, all we need is you. #BoxedOut #ShopIndie pic.twitter.com/u7F8gXvopC