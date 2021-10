"Les Aventures du Pyro-Barbare et de Billy" : le youtubeur Bob Lennon revisite le livre dont vous êtes le héros

Le youtubeur Bob Lennon fait son entrée pour la première fois en librairie avec Les Aventures du Pyro-Barbare et de Billy dans La Forteresse du Chaudron Noir. Un roman interactif aux choix multiples qui permet au lecteur de devenir acteur du récit en incarnant Billy. Ce premier tome d’une famille de sept se veut ouvert à tous et réveille le genre fantasy du "sword and sorcery" et des "livres dont vous êtes le héros", tombés en désuétude ces vingt dernières années.

Couverture des Aventures du Pyro-Barbare et de Billy dans la Forteresse du Chaudron Noir. Un livre de Bob Lennon & David Kuhn. (Edition Omaké Books)

Le projet d'un "gamer" et un record de dons

Bob Lennon est un youtubeur spécialisé dans le jeu-vidéo qui compte plus de 2 millions d’abonnés. Il s’est fait remarquer en 2011 grâce à sa collaboration avec un autre youtubeur TheFantasio974. Il est également connu pour sa série de vidéos sur le jeu vidéo Skyrim qui a donné naissance au personnage du Pyro-Barbare. À ce jour, la vidéo la plus visionnée de sa chaîne est La Chanson du Pyro-Barbare, qui cumule plus de 6,7 millions de vues.

Le youtubeur Bob Lennon parle son livre à ses abonnés. (Chaîne YOUTUBE de Bob Lennon)

En mars 2020, il décide de lancer une campagne de financement participatif pour développer son projet de livre interactif. Sur les 35 000 euros demandés, Bob Lennon en récoltera plus de 1,8 million d’euros, un record en Europe.

Les livres-jeux, une mode des années 80

Nés dans les années 60, les livres-jeux ont connu leur heure de gloire dans les années 80. En perte d'intérêt dans les années 90 face à la montée fulgurante des jeux vidéo, ce style de livre a petit à petit disparu. Seules quelques rééditions font leur réapparition dans les années 2010 sans susciter d'engouement pour le genre. Dans ces romans, le lecteur suit un personnage qu'il incarne. À travers une série de choix qu'il va devoir faire, ce dernier va vivre une aventure "unique", car chaque décision a des conséquences sur la suite du récit.

Plusieurs raisons ont conduit Bob Lennon à créer ce livre au type si particulier : "Ma fonction avant d’être youtubeur, c’est d’être conteur. Je suis quelqu'un qui raconte des histoires. Et la force du conteur, c'est d'interagir avec le public et de jouer avec lui, de faire rêver les gens, de les faire rire. Les faire entrer dans mon univers, c'est ma force. Proposer un livre à choix multiples correspond à une logique en termes de création", précise l'homme.

Un jeu de rôle drôle et tout public

Bob Lennon a construit son livre sous la forme d'un jeu de rôle papier. Au début de l'aventure, une liste d'objets est présentée. Selon les choix du lecteur, celui-ci incarnera un des quatre Billy disponibles et vivra une aventure singulière : "Les quatre personnages que l'on peut incarner ont quatre approches de gameplay très différentes, indique l'auteur. Pour jouer à ce livre, pas besoin de crayon, ni de dé. Il y a tout dedans. Il suffit d'être capable de faire des additions et soustractions simples qui vont jusqu’à 15 et le tour est joué"

Chaque histoire, illustrée par la soeur de l'auteur, possède son propre univers, tout en étant reliée à une trame principale. "J'ai voulu donner aux lecteurs des points d’accroches communs, avec un univers visuel cohérent avec l’ambiance, quel que soit le parcours choisi". Bob Lennon a également pris soin de travailler les dialogues pour se démarquer des livres stars des années 80 : "J’ai trouvé qu'il y avait une certaine sécheresse narrative dans certaines des aventures que j'ai pu lire et qu'il y avait peu d'interactions avec les personnages. C'est cet aspect-là que j'ai voulu améliorer", justifie-t-il.

Dans le premier tome, baptisé La Forteresse du Chaudron Noir, le vidéaste cherche à récompenser la logique et la cohérence des choix du lecteur. Parmi les 17 fins possibles de cet épisode 1, quatre sont considérées comme "canons" par l'auteur et seront dévelopées dans les prochains volets. "Je me suis fixé pour objectif de sortir un nouveau tome tous les 18 mois", conclut Bob Lennon. Tout en précisant que chaque aventure sera singulière et "pourra se lire individuellement".

Un livre pour ses fans, mais pas seulement

Pour ce fan de livres interactifs, la sortie des Aventures du Pyro-Barbare et de Billy sonne comme un plaisir double. Le youtubeur réalise un rêve d'enfant et se réjouit de pouvoir partager son histoire. "Cela permet à ma communauté de vivre une aventure avec un personnage qu’ils ont suivi pendant des années, de rire et vivre des expériences avec lui tout en faisant leurs propres choix", explique-t-il.

Mais le livre de Bob Lennon ne s'adresse pas uniquement à ses fans. "C’est un titre qui se veut extrêmement inclusif dans le sens littéraire du terme. Une maman avec une poussette peut prendre le livre et l’apprécier pour ce qu’il est, sans avoir aucun des codes ou des références de YouTube. Il y a bien sûr des références mais elles sont suffisamment intégrées et subtiles. Le but du jeu c’est de faire passer un bon moment au lecteur et de le faire rêver un peu", détaille le youtubeur de 34 ans.

"Les Aventures du Pyro-Barbare et de Billy dans : la Forteresse du Chaudron Noir" de Bob Lennon & David Kuhn. Éditions Omaké Books, 416 pages 12,90€. Sortie le 7 octobre 2021.