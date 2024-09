Le groupe d'édition Madrigall s'associe au producteur de spectacles Astérios pour des seuls en scène d'écrivains

Le groupe familial des Gallimard, Madrigall, a indiqué jeudi 12 septembre s'être associé à Astérios, propriétaire de trois salles de spectacles à Paris, pour monter des spectacles "seul en scène" d'écrivains. Les deux sociétés ont annoncé dans un communiqué la création d'une co-entreprise de promotion de spectacles dédiée, baptisée Une bonne compagnie.

Astérios Spectacles, producteur de spectacles dirigé par Olivier Poubelle, détient La Maroquinerie, le théâtre des Bouffes du Nord et l'Athénée - il est par ailleurs le promoteur des spectacles d'artistes comme OrelSan, Olivia Ruiz, Thomas Fersen, Feu! Chatterton ou Stephan Eicher. De son côté, Madrigall, troisième groupe éditorial français, détient une vingtaine de maisons d'édition et une douzaine de librairies.

Les premières représentations attendues fin 2024

Le projet commun est décrit ainsi : "Proposer à tous les publics, à Paris comme en province, de retrouver (...) les autrices et les auteurs des maisons du groupe, en commençant par le groupe Flammarion, dans des formats seul en scène, accompagnés par une ou un professionnel de la mise en espace".

Les représentations doivent commencer fin 2024. "Grâce à des supports visuels, sonores et à des lectures, ce format innovant permettra de dépasser le seul cadre promotionnel d'un livre pour partager et transmettre du savoir, une expérience, des histoires, de l'émotion", ont précisé Madrigall et Astérios, qui ne se limiteront pas aux salles que détient ce dernier.

Relation directe avec les lecteurs

Face à l'érosion du lectorat, les maisons d'édition cherchent à diversifier au maximum leurs activités, au-delà des débouchés traditionnels que sont les adaptations audiovisuelles et théâtrales, tandis que les auteurs sont de plus en plus souvent rémunérés pour leurs interventions publiques lors de la promotion de leurs livres.

"Les écrivains de fiction comme de non-fiction ont toujours noué des relations directes et chaleureuses avec leurs lectrices et lecteurs dans les salons du livre et en librairies et ils continueront. Il s'agit ici de proposer une expérience supplémentaire", a précisé Madrigall.