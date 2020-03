Le carton de "Boule à zéro", la bande dessinée qui parle de la maladie des enfants avec humour

Serge Ernst et Zidrou signent "Le fantôme de la chambre 612", huitième tome de "Boule à Zéro", une BD qui raconte le quotidien d'une jeune fille hospitalisée : entre délicatesse et humour décapant, Zita réussit à nous faire rire avec un sujet délicat.

"Le fantôme de la chambre 612", huitième tome de la BD Boule à zéro sort le 4 mars. Ses deux auteurs, Serge Ernst et Zidrou, embarquent à nouveau le lecteur dans les aventures hospitalières de la jeune Zita.

Pas de pathos

Elle s'appelle Zita. Mais ici, à l'hôpital tout le monde l'appelle Boule à Zéro. A treize ans, l'adolescente a déjà passé neuf ans à l'hôpital, dans la chambre 612. Elle souffre d'une leucémie. Les lourds traitements de chimiothérapie lui ont fait perdre presque tous ses cheveux. Mais plutôt que de garder quelques touffes de poils sur le caillou, la jeune fille a préféré se raser la boule à zéro. D'où ce surnom. C'est tout ça l'univers de Zita, des moments douloureux toujours contrebalancés par l'espoir et le rire. Car les auteurs ont préféré aborder un sujet grave et délicat avec beaucoup de tendresse et d’humour.

Lorsqu'en 2012, Serge Ernst et Zidrou imaginent cette histoire d'enfants hospitalisés, aucun éditeur ne valide le projet. "Il n'y a que Bamboo Editions qui a voulu le défendre, et bien lui en a pris car la série fonctionne bien", raconte Serge Ernst. Le tome 1 s'est écoulé à plus de 15 000 exemplaires, depuis, sept autres albums ont vu le jour. Un neuvième tome est en préparation et un projet de film est en cours.

"2000 mille BD" offre des livres aux enfants malades

A force de travailler aux côtés de Zita, Serge Ernst a eu l'idée de créer l'association 2000 BD. Elle a pour but de promouvoir la culture, et la diffuser en hôpital, particulièrement aux enfants malades des services oncologie, en proposant des BD, des rencontres avec les auteurs de BD.



"2000 est le nombre approximatif d'enfants atteints du cancer ou de leucémie, hospitalisés en France et en Belgique, donc j'ai créé cette association pour leur offrir à chacun une BD quand elle sort. Au total on a distribué plus de 20 000 exemplaires", explique le dessinateur.

Le fantôme de la chambre 612, tome 8 de Boule à Zéro édité chez Bamboo Editions sort le 4 mars 2020.