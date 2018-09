"La vie sexuelle en France", l'enquête de Janine Mossuz-Lavau réactualisée

Quinze ans après sa première étude sur la vie sexuelle en France, la sociologue Janine Mossuz-Lavau estime qu'il y a "plus d'ouverture dans les comportements et une plus grande liberté de parole. Les gens s'exprimaient sur leurs pratiques spontanément. Je n'avais plus besoin de leur poser des questions".

Dans son nouveau livre sur la vie sexuelle des Français, ce qui n'a pas changé en quinze ans, "c'est la jalousie, il y a toujours des gens qui ont un besoin de possession", confie-t-elle.

Le dernier tabou est...

Janine Mossuz-Lavau évoque les pressions religieuses et familiales persistantes, "notamment dans certaines communautés où il faut arriver vierge au mariage".



Et elle fait apparaître "le dernier tabou" : "dire qu'on ne fait plus l'amour, qui concerne des couples d'un certain âge comme des couples de jeunes. Ils s'entendent bien, mais ils n'ont plus de relations sexuelles. Et ils n'en parlent jamais. Ils ne s'autorisent pas à le dire".

