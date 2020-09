Emmanuel Carrère, Sarah Chiche et Lola Lafon dans la première sélection du prix Goncourt

Une liste de 15 romans a été dévoilée par l'Académie Goncourt ce mardi. Le lauréat sera révélé le 10 novembre.

L'annonce avait été retardée de deux semaines du fait de la pandémie de la Covid-19, c'est donc ce mardi 15 septembre que l'Académie Goncourt a dévoilé sa liste des livres sélectionnés au Prix Goncourt 2020.

Dans cette liste, on retrouve les grands favoris de cette rentrée. Emmanuelle Carrère, pour sa sixième nomination au Goncourt, avec Yoga (P.O.L), Lola Lafon avec Chavirer (Actes Sud) et Sarah Chiche, très présente dans les autres sélections de cette rentrée avec Saturne (Seuil).

La maison d'édition Gallimard présente cette année le plus de sélectionnés, avec Les Roses Fauves de Carole Martinez, Les Funambules de Mohammed Aissaoui et L'Anomalie de Hervé Le Tellier. Cette liste est la première étape avant la deuxième sélection (6 octobre), la troisième avec les quatre finalistes (27 octobre) et la remise du prix chez Drouant à Paris le 10 novembre.

La liste complète :

Mohammed AÏSSAOUI, Les Funambules (Gallimard)

Djaïli AMADOU AMAL, Les Impatientes (Emmanuelle Collas)

Miguel BONNEFOY, Héritage (Rivages)

Emmanuel CARRÈRE, Yoga (P.O.L)

Sarah CHICHE, Saturne (Seuil)

Irène FRAIN, Un crime sans importance (Seuil)

Lola LAFON, Chavirer (Actes Sud)

Hervé LE TELLIER, L'Anomalie (Gallimard)

Jean-Pierre MARTIN, Mes fous (L'Olivier)

Carole MARTINEZ, Les Roses fauves (Gallimard)

Tobie NATHAN, La Société des Belles Personnes (Stock)

Camille PASCAL, La Chambre des dupes (Plon)

Maël RENOUARD, L'Historiographe du Royaume (Grasset)

Maud SIMONNOT, L'Enfant céleste (L'Observatoire)

Camille de TOLEDO, Thésée, sa vie nouvelle (Verdier)