La poétesse américaine noire Amanda Gorman raconte avoir été suivie par un agent de sécurité qui la jugeait "suspecte"

La jeune poétesse noire américaine Amanda Gorman, célèbre depuis qu'elle a dit un poème lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden, affirme avoir été suivie, dans son quartier, par un agent de sécurité qui la jugeait "suspecte".

Alors qu'elle rentrait chez elle vendredi soir, la jeune femme de 22 ans raconte sur Twitter avoir été accostée par l'agent, qui lui a demandé si elle vivait bien dans le quartier. "Vous avez l'air suspect", lui a-t-il dit, selon son récit.

Elle lui a ensuite montré ses clefs avant d'entrer dans son immeuble. "Il est parti, sans s'excuser", a-t-elle ajouté, toujours sur Twitter. "C'est le quotidien des filles noires : un jour, on dit de toi que tu es une icône, le lendemain, une menace."

A security guard tailed me on my walk home tonight. He demanded if I lived there because “you look suspicious.” I showed my keys & buzzed myself into my building. He left, no apology. This is the reality of black girls: One day you’re called an icon, the next day, a threat. https://t.co/MmANtQqpBs