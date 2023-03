La plus ancienne bible hébraïque connue exposée en Israël avant sa mise aux enchères

Cette bible hébraïque vieille de plus de mille ans devrait être vendue aux enchères à New York pour un montant estimé entre 30 et 50 millions de dollars.

La plus ancienne bible hébraïque quasi complète connue a été présentée mercredi à la presse à Tel-Aviv, où elle doit être exposée au public pendant une semaine avant sa mise aux enchères à New York en mai.

Le Codex Sassoon, du nom de son propriétaire le plus connu, David Solomon Sassoon (mort en 1942), daterait du Xe siècle de l'ère chrétienne, voire de la fin du IXe, selon Sotheby's, qui procédera à la vente.

Etat de conservation exceptionnel

Ce manuscrit relié (codex) contient les 24 livres de la Bible hébraïque, ou "Tanakh", acronyme hébreu pour Thorah (ou Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible), Prophètes ("Neviim" en hébreu), et autres écrits ("Ketouvim"). Seules 12 feuilles manquent. Il est exposé à partir de jeudi au Musée du peuple juif, sur le campus de l'université de Tel-Aviv

"C'est un des moments les plus formidables de ma vie en tant que conservatrice", a déclaré Orit Shaham Gover, responsable de ce musée, pour qui "cette ancienne bible reflète l'histoire du peuple juif depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui".

Cette bible en hébreu contient aussi des passages en grec et en araméen et est dans un état de conservation visiblement exceptionnel.

Elle avait disparu pendant plus de 500 ans après la destruction de la synagogue de Makisin (aujourd'hui Markada, dans le nord-est de la Syrie) dans laquelle elle se trouvait avant de réapparaître en 1929, a déclaré Sharon Mintz, spécialiste des textes du judaïsme chez Sotheby's.

Record potentiel pour un manuscrit

Selon une datation au carbone 14, le Codex Sassoon est plus vieux et plus complet que le Codex d'Alep, écrit en Galilée au Xe siècle et rapporté en Israël dans les années 1950 après avoir été retrouvé dans cette ville syrienne.

Le manuscrit est également jugé antérieur au Codex de Leningrad, plus ancienne copie du texte de la Bible hébraïque subsistant dans son intégralité, et daté du début du XIe siècle.

"Le Codex Sassoon n'a été présenté qu'une seule fois au public, il y a des décennies, et est maintenant présenté avant d'être vendu aux enchères chez Sotheby's à New York pour environ 30 à 50 millions de dollars, ce qui en fait potentiellement le manuscrit le plus cher jamais vendu aux enchères", indique la maison de vente dans un communiqué.

La vente doit avoir lieu en mai, au cours de la classique saison des ventes de printemps qu'organisent les mastodontes du secteur à New York.