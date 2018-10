La bibliothèque de François Mitterrand vendue aux enchères pour un total de 1,5 millions d'euros

La totalité des lots ont été vendus, dont certains livres à plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Adjugée, vendue. Une partie de la bibliothèque de l'ancien président François Mitterrand a été vendue aux enchères, lundi 29 octobre et mardi 30 octobre. La collection a remporté un grand succès puisqu'elle a été cédée pour un total de 1,5 million d'euros (avec frais), soit plus de trois fois les estimations hautes.

Organisée à Paris par la maison Piasa, la vente concernait un millier d'ouvrages de littérature du XXe siècle, le plus souvent des éditions originales reliées. La totalité des lots a été adjugée devant des salles combles et de nombreux enchérisseurs qui se sont disputés les éditions les plus emblématiques.

Le lot le plus cher adjugé à 41 600 euros

Ce fonds d'ouvrages modernes appartenait depuis la mort de l'ancien chef de l'État, au fils cadet de François Mitterrand, Gilbert. Parmi les enchères les plus hautes, on compte une édition des Hommes de bonne volonté de Jules Romains (41 600 euros avec frais), Comme le temps passe de Robert Brasillach et De Gaulle de François Mauriac (31 200 euros chaque ouvrage).

Un exemplaire de Notre jeunesse de Charles Péguy a été quant à lui été adjugé 29 900 euros, tandis que L'Amant de la Chine du Nord de Marguerite Duras a trouvé preneur à 23 400 euros, toujours avec frais. Plusieurs ouvrages de la vente avaient été reliés par Danielle Mitterrand, l'épouse de l'ancien président.