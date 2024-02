L'historien Alfred Grosser, figure de la réconciliation franco-allemande, est décédé à 99 ans

L'historien et politologue franco-allemand Alfred Grosser, figure intellectuelle majeure de la réconciliation et de la coopération entre la France et l'Allemagne, est décédé à l'âge de 99 ans, a annoncé jeudi 8 février sa famille à l'AFP, confirmant des informations du journal Le Monde. "Tous les acteurs de l'amitié franco-allemande sont orphelins aujourd'hui (...) Alfred Grosser était un trait d'union pétri d'humanisme entre nos deux pays et une profonde source d'inspiration", a réagi l'ambassadeur de France en Allemagne François Delattre, sur le réseau social X.

"Nous perdons l'un des plus grands. De Francfort à Paris, personne n'a autant façonné notre vision de la réconciliation franco-allemande que lui", a écrit pour sa part Cornelia Woll, présidente de l'école Hertie de Berlin, également sur X.

Grand européen né en Allemagne, mais Français depuis 1937, Alfred Grosser, pilier de Sciences-Po et chroniqueur dans plusieurs journaux, était fils d'un pédiatre juif. Sa famille a quitté l'Allemagne en 1933 pour se réfugier en France où son père meurt en 1934 et où il étudiera. Agrégé d'allemand, il est d'abord directeur adjoint du bureau de l'Unesco en Allemagne puis professeur à l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris où il fera l'essentiel de sa carrière.

Parallèlement, Alfred Grosser a été secrétaire général du Comité français d'échanges avec l'Allemagne nouvelle et directeur de sa publication Allemagne, président du Centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaine (Cirac) et chroniqueur politique dans la presse française, aux quotidiens Le Monde (1965-94) et La Croix, ainsi qu'au journal régional Ouest-France et au magazine L'Expansion.

Il a publié de nombreux livres parmi lesquels Affaires extérieures : la politique de la France depuis 1944, Hitler : la presse et la naissance d'une dictature, L'Allemagne de notre temps, La IVe République et sa politique extérieure, Regard athée sur les chrétiens, La Joie et la Mort. Bilan d'une vie, La France, semblable et différente.

Père de quatre enfants, ce passionné de musique classique était aussi président du Forum voix étouffées (FVE), qui aide à la redécouverte des musiciens victimes du nazisme et des totalitarismes européens du XXe siècle.