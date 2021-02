L'auteur Jean-Claude Carrière, scénariste du "Retour de Martin Guerre", "Borsalino" et "Belle de Jour", est mort

L'écrivain, metteur en scène et scénariste Jean-Claude Carrière, qui a travaillé notamment aux côtés des cinéastes Luis Bunuel, Jacques Deray ou Milos Forman pour les films Belle de Jour, Borsalino et Valmont, est mort lundi 8 février à l'âge de 89 ans, a annoncé sa fille à l'AFP. L'écrivain, qui ne souffrait d'aucune maladie particulière, est mort "dans son sommeil" à son domicile parisien, a précisé Kiara Carrière. "Un hommage" lui sera rendu prochainement à Paris et il devrait être inhumé dans son village natal, à Colombières-sur-Orb dans l'Hérault, a-t-elle indiqué.

Né en 1931 dans une famille de viticulteurs, il a 14 ans quand sa famille s'installe en région parisienne. Après une licence de lettres et une maîtrise d'histoire, il se lance dans l'écriture et publie son premier roman en 1957, Lézard. Puis il signe plusieurs romans d'épouvante chez Fleuve noir, sous le pseudonyme Benoît Becker.

Le César du meilleur scénario pour "Le Retour de Martin Guerre"

Il se tourne rapidement vers le cinéma et fait la connaissance de Jacques Tati, pour lequel il doit écrire une novélisation des Vacances de Monsieur Hulot, puis de Mon oncle, comme l'indique Le Monde. Sa collaboration avec le cinéaste Luis Buñuel démarre en 1964 et durera dix-neuf ans. Les deux hommes ont adapté le roman d'Octave Mirbeau, Le Journal d'une femme de chambre, et travaillé sur cinq autres films, dont deux des plus célèbres du réalisateur : Belle de jour, une adaptation d'un roman de Joseph Kessel, et Le Charme discret de la bourgeoisie.

Jean-Claude Carrière participe aussi au scénario de deux des films les plus célèbres de Jacques Deray, La Piscine (1969), qui met en vedette Alain Delon et Romy Schneider, et le film de gangster Borsalino, l'année suivante, immense succès commercial avec de nouveau Alain Delon et Jean-Paul Belmondo.

Daniel Carrière aussi travaillé avec le réalisateur d'origine tchèque Miloš Forman, notamment sur le film Valmont, adaptation du roman Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. En 1983, il reçoit le César du meilleur scénario pour Le Retour de Martin Guerre et est célébré par un Oscar d’honneur en 2015.

Un livre écrit avec le Dalaï Lama

Se définissant comme un "conteur", Jean-Claude Carrière a signé une soixantaine de scénarios ainsi qu'environ 80 ouvrages (récits, essais, comme ses Dictionnaires amoureux de l'Inde et du Mexique, traductions, fictions, scénarios, entretiens). Il a été aussi acteur, dramaturge et parolier pour Juliette Gréco, Brigitte Bardot ou Jeanne Moreau.

Jean-Claude Carrière a placé sa vie sous le signe des "rencontres, des amitiés et des maîtres de vie", comme le Dalaï Lama avec lequel il a écrit un livre. Bibliophile, passionné par le dessin, l'astrophysique, et le vin, amateur de Tai-Chi-Chuan (art martial), Jean-Claude Carrière a présidé pendant dix ans la Fémis, l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son. Toujours très actif malgré l'âge, il avait écrit en 2018 un dernier essai, La vallée du néant, et cosigné en 2020 le scénario du film Le sel des larmes de Philippe Garrel.