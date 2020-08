L'écrivain et journaliste Gilles Lapouge est mort à l'âge de 97 ans

Auteur d'essais et de romans, on lui doit notamment "Les folies Koenigsmark", "Équinoxiales", et "La bataille de Wagram". Son oeuvre a été couronnée par de nombreuses récompenses : prix des Deux Magots, Femina de l'essai et Goncourt du récit historique, entre autres.

L'écrivain Gilles Lapouge en 2006. (ULF ANDERSEN / ULF ANDERSEN)