L'écrivain espagnol Javier Marías emporté par une pneumonie à l'âge de 70 ans

L'écrivain espagnol Javier Marías, dont l'oeuvre a été traduite dans plus de 40 langues et dans près de 60 pays, est décédé dimanche à Madrid à l'âge de 70 ans des suites d'une pneumonie, a annoncé sa maison d'édition.



"Avec une énorme tristesse, en notre nom et au nom de la famille, nous avons le regret d'annoncer que notre grand auteur et ami Javier Marías est décédé cet après-midi à Madrid", a indiqué dans un communiqué sa maison d'édition, Alfaguara, précisant qu'il souffrait "depuis quelques semaines" d'une pneumonie "qui s'est aggravée ces dernières heures".



Auteur de dizaines de romans, nouvelles et essais, Javier Marías, qui était aussi éditeur, traducteur et journaliste, a publié notamment aux éditions Rivages L'Homme sentimental (1986), Un coeur si blanc (1992) et Demain dans la bataille pense à moi (1994) mais aussi Comme les amours (2011) chez Gallimard.