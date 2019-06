L'écrivain Daniel Rondeau élu à l'Académie française

L'écrivain et ancien diplomate Daniel Rondeau, 71 ans, a été élu jeudi à l'Académie française au fauteuil de Michel Déon après deux candidatures infructueuses en 2011 et 2016.

Lauréat du Grand prix du roman de l'Académie française en 2017, l'écrivain, ami de Johnny Hallyday et ancien ambassadeur auprès de l'Unesco, a été élu au premier tour avec 18 voix, a indiqué l'Académie dans un communiqué.

Ancien militant d'extrême gauche (avec les "maos" de la Gauche prolétarienne), journaliste à Libération puis au Nouvel Observateur, Daniel Rondeau a écrit de nombreux romans et essais, dont Chagrin lorrain (1979) son premier livre et parfois considéré comme l'un de ses meilleurs.

On lui doit aussi L'enthousiasme (1988) où il relate son expérience d'ouvrier "établi" en usine, Alexandrie (1997) récompensé par le prix des Deux Magots, Vingt et plus (2014) et, l'an dernier, Boxing-club où il parle de sa passion pour la boxe, un sport qu'il pratique régulièrement. Il a reçu en 2017 le Grand prix du roman de l'Académie française pour son roman Mécaniques du chaos (Grasset).



Éditeur, il a fondé la maison d'édition Quai Voltaire en 1987 avec Gérard Voitey, avant de diriger la collection Bouquins chez Robert Laffont. Ambassadeur de France à Malte en 2008, il avait été nommé en 2011 délégué permanent de la France auprès de l'Unesco, poste dont il a démissionné en 2013.