Lutte contre le cyberharcèlement : Bayard Jeunesse édite un guide destiné aux enfants de 7 à 12 ans

En partenariat avec le gouvernement, la rédaction du magazine bimensuel Astrapi a réalisé un livret illustré de 16 pages, intitulé Non au cyberharcèlement. La parution de ce guide destiné aux enfants et aux jeunes adolescents a été annoncée par la maison d'édition mardi 2 avril. Il est d'ores et déjà téléchargeable sur le site de Bayard Jeunesse et sera distribué avec les magazines Astrapi, J'aime lire et Images Doc dès le 15 avril.

Le livret décrit trois situations de cyberharcèlement dans trois courtes BD : un enfant est insulté sur son jeu en ligne préféré, la sœur d'une petite fille est la cible de moqueries sur les réseaux à cause d'une photo diffusée sans son consentement et un garçon lance une rumeur sur un autre sur leur groupe WhatsApp de sport.

À chaque fois, le livret donne des conseils concrets pour réagir à cette situation, en rappelant le numéro de téléphone (3018) du dispositif national d'écoute pour les victimes de violences en ligne. "Aujourd'hui, alors que l'âge moyen du premier téléphone portable en France est de 9 ans, 1 enfant sur 5 est victime de cyberharcèlement", a souligné Bayard Jeunesse dans un communiqué. Par le passé, l'éditeur jeunesse a sorti d'autres guides similaires, notamment sur les violences sexuelles envers les enfants.