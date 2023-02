Les livres de Roald Dahl, l'auteur de "Charlie et la chocolaterie", réécrits pour en retirer les expressions sensibles dans les éditions en anglais

Des références au poids, au genre ou encore aux questions raciales vont être enlevées des textes originaux de "Charlie et la chocolaterie" ou encore "Matilda". Ces modifications ne concernent pas les versions en français de ces classiques de la littérature jeunesse.

(THE WASHINGTON POST VIA GETTY IMAGES)

Dans Charlie et la chocolaterie, Roald Dahl décrivait des personnages "minuscules" et "pas plus hauts que mon genou", ils sont désormais seulement "petits". Il les présentait comme de "petits hommes", ils deviennent de "petites personnes". Et Augustus Gloop ne sera plus "gros" dans la description qu'en faisait l'auteur de livres devenus des classiques de la littérature jeunesse, disparu en 1990 à l'âge de 74 ans. Autant de modifications des textes originaux décidées par l’éditeur britannique Puffin (groupe Penguin Random House), qui fait ce choix pour que ces histoires "continuent d’être appréciées par tous les enfants d’aujourd’hui".

Les éditions en français ne sont pour l'heure pas concernées, assure l'éditeur français de Roald Dahl, Gallimard. "Nous n'avons jamais modifié les textes de Roald Dahl, et à ce jour ce n'est pas en projet", indique Gallimard Jeunesse.

Exit en anglais, donc, tout ce qui pourrait évoquer les discriminations liées au genre, au poids, à la santé mentale ou encore à la couleur de peau. Dans la version originale de Matilda, l’héroïne lisait Rudyard Kipling, un homme, elle tourne maintenant les pages de Jane Austen, une femme. Une sorcière qui voulait passer incognito devenait "caissière de supermarché" ou tapait "des lettres pour un homme d’affaires", la voici "scientifique de haut niveau ou dirigeante d’une entreprise" en 2023. Les "hommes-nuages" de James et la Pêche géante deviennent le "peuple nuage".

Cette réécriture des romans de Roald Dahl a été révélée par le quotidien britannique The Telegraph. Le passage en revue de livres a été lancé à l'initiative de ses ayants droit en 2020, avant le rachat en 2021 par Netflix du catalogue de l'écrivain pour enfants. Le porte-parole de la société qui gère l'œuvre, la Roald Dahl Company, se justifie et avance que "lors de nouveaux tirages de livres écrits il y a des années, il n'est pas inhabituel de passer en revue le langage utilisé et de mettre à jour d'autres éléments comme la couverture et la mise en page".

"Censure absurde", clame Salman Rushdie

Ces retouches des textes originaux de Roald Dahl ont provoqué de vives réactions outre-Manche. "Roald Dahl n'était pas un ange, c'est de la censure absurde", s'est indigné sur Twitter l'écrivain britannique Salman Rushdie, icône de la liberté d'expression, victime d'une violente agression il y a six mois. Pour Suzanne Nossel, la patronne de PEN America, une organisation rassemblant 7 000 écrivains pour la liberté d'expression, "l'édition sélective pour faire que les mots de la littérature se conforment à des sensibilités particulières pourrait représenter une arme nouvelle dangereuse". Le Times est lui aussi indigné. "L’éditeur devrait avoir honte de cette chirurgie bâclée" s’emporte le quotidien.



Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, s'est lui-même opposé à ces modifications en estimant que les mots doivent être "préservés" plutôt que "retouchés", a indiqué son porte-parole lundi. "Si Dalh nous offense, ne le réimprimons pas", a lancé de son côté l'écrivain Philip Pullman, lundi sur la BBC.