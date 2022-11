"Hekla et Laki", de Marine Schneider, Pépite d'or du Salon du livre et de la presse jeunesse - France Télévisions

La Pépite d'or Salon du livre et de la presse jeunesse - France Télévisions récompense "Hekla et Laki", de Marine Schneider, un album jeunesse "plein de mystère et de poésie".

Les membres du jury professionnel présidé par l'auteur de bande dessinée Emile Bravo, ont récompensé cette année Hekla et Laki, de Marine Schneider (Albin Michel Jeunesse). Il fallait la dénicher cette Pépite, parmi les 6700 ouvrages pour la jeunesse publiés en 2022. "Les équipes de Montreuil font un travail colossal tout au long de l'année pour mettre en lumière le meilleur de la production jeunesse", souligne Sylvie Vassallo, directrice du Salon jeunesse de Montreuil.

Le jury a délibéré mardi, veille de l'ouverture du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, qui se déroule du 30 novembre au 5 décembre 2022 à Montreuil.

Hekla et Laki raconte l'histoire d'un petit personnage tourbillonnant, débarqué d'on ne sait trop où, et qui se lie d'amitié avec un vieil ermite vivant dans une maison perdue au fond d'un cratère. Ce petit être plein de vie fait le bonheur du vieux Leki, même s'il met sa maison "sens dessus dessous". Laki lui fait une place dans sa maison et dans sa vie, et le vieil homme s'attache tant à ce petit être qu'il finit par ne plus se souvenir "de comment c'était avant Hekla"...

"Un album mystérieux, plein de poésie"

Un petit personnage orange fluo, dans des décors sombres, cet album embarque l'enfant dans un monde qui place l'humain au cœur d'une nature puissante. L'album de Marine Schneider est "plein de poésie, il parle de la relation entre l'homme et la pierre, entre l'homme et le minéral", souligne Emile Bravo, heureux de ce choix même s'il avait un énorme coup de cœur pour Furieuse, la bande dessinée Pépite de la catégorie bande dessinée décernée par les enfants.

"Cet album raconte une histoire étonnante, pleine de mystère, sur les relations humaines, mais pas seulement", ajoute Sylvie Vasssallo. "J'ai aimé la confrontation entre un personnage sage et un autre facétieux", confie Raphaële Botte, journaliste à Mon Quotidien, et membre du jury des Pépites.

Les jurés ont noté "l'extraordinaire qualité" de l'ouvrage Les Magiciens, (La Partie), sélectionné dans la catégorie Fiction Junior, le nouvel ouvrage de Blexbolex, déjà doublement récompensé en 2017 avec Nos vacances (Albin Michel Jeunesse).

Annoncée mercredi 30 novembre, la Pépite d'or sera officiellement remise à la lauréate le dimanche 4 décembre à 16h45, en même temps que les Pépites des quatre catégories décernées par les jury d'enfants.