Découvrez la belle sélection des Pépites 2020, prix du Salon du livre jeunesse de Montreuil-France Télévisions

Comme chaque année, le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis (SLPJ) décernera ses prix Salon du livre et de la presse jeunesse - France Télévisions, les fameuses Pépites. La sélection des livres en compétition, dévoilée ce vendredi 16 octobre 2020, s'attache à dénicher l’originalité, la diversité et la qualité, bref le meilleur de la création et de l’édition jeunesse de l'année.

Décernées par des enfants et des ados

Les Pépites seront choisies par des jurys d'enfants et d'adolescents dans quatre catégories : Livre illustré, Fiction junior, Bande dessinée et Fiction ados.

Les artistes, auteurs et autrices des livres de cette sélection seront mis en avant dès maintenant et encore plus du 2 au 7 décembre au salon de Montreuil, sur France Télévisions, partenaire du prix et à travers la nouvelle télévision du salon, qui accompagnera en direct l'événement pendant toute la durée de l'événement.

Les lauréats seront annoncés le 2 décembre, à l’ouverture du salon. Un lauréat par catégorie, désigné par les jurys d'enfants et adolescents de 8 à 18 ans sélectionnés parmi plus de 400 jeunes. La Pépite d'Or sera décernée par un jury de critiques littéraires, et viendra sacrer le meilleur titre de l’année parmi les vingt livres en compétition.

La sélection des Pépites 2020

Livres illustrés

- ABC de la nature, Bernadette Gervais ( Éditions des Grandes personnes)

- Le Caramel du Jurassique, Roxane Lumeret (Albin Michel Jeunesse)

- Pierre d’un jour, Odile Fix, Clothilde Staës (Le Port a jauni)

- Tu t’appelleras lapin, Marine Schneider (Versant Sud)

- Un nom de bête féroce, Jean-Baptiste Labrune, Marine Rivoal (Le Rouergue)

Fictions Junior

- Blue Pearl, Paula Jacques (Gallimard Jeunesse)

- Carmin Volume 1, Le garçon au pied-sabot, Amélie Sarn (Seuil Jeunesse)

- L’Anguille, Valentine Goby (Thierry Magnier)

- La Capucine, Marie Desplechin (L’école des loisirs)

- Tumee, l’enfant élastique, Marion Achard (Actes Sud Junior)

Bandes dessinées

- Ama : Le Souffle des femmes, Franck Manguin, Cécile Beccq (Sarbacane)

- Calfboy 2, Rémi Farnos (La Pastèque)

- Géante : histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté, Jean-Christophe Deveney, Nuria Tamarit (Delcourt)

- Le Discours de la panthère, Jérémie Moreau (Éditions 2024)

- Les Sauroctones, volume 1, Erwann Surcouf (Dargaud)

Fictions Ados

- À quoi rêvent les étoiles, Manon Fargetton (Gallimard Jeunesse)

- Filles de la Walïlü, Cécile Roumiguière (L’école des loisirs)

- J’ai vu Sisyphe heureux, Katerina Apostolopoulou (Éditions Bruno Doucey)

- Le Secret de Mona, Patrick Bard (Syros Jeunesse)

- Ogresse, Aylin Manço (Sarbacane)