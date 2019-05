Jack Kirby : un hommage XXL au roi des comics à Cherbourg

Pour sa neuvième édition, la biennale de la bande dessinée de Cherbourg explore l'univers de Jack Kirby, le créateur de Captain America, Hulk, et autres super héros popularisés par les studios Marvel. Une exposition riche de plus de 200 planches originales à découvrir au musée Thomas Henry.

Ses personnages ont fait réver des générations entières. Jack Kirby, le père de Captain América, de Hulk ou des Quatre Fantastiques, est beaucoup moins connu que ses super héros nés dans les années 40. Il a pourtant influencé les plus grands noms de la BD américaine. La 9e biennale du 9e art à Cherbourg-en-Cotentin lui rend hommage avec une exposition événement. Pour la première fois, plus de 250 originaux de ce monstre sacré sont exposés en Europe.

C'est quelqu'un qui a un trait extrêmement fort, très puissant. Il va couvrir une page entière avec une seule illustration. Et il arrive à donner à ses personnages et aux environnements qu'il crée une impression d'énergie.Louise Hallet , conservatrice du musée Thomas Henry de Cherbourg

Tout droit sorties de collections privées, ces œuvres ont été dénichées pour la plupart par le galeriste Bernard Mahé de la Galerie du 9e art à Paris.

Jack Kirby (dessin) et Mike Royer (encrage), Forever People #7 (splash page 5), Mars 1972, DC Comics encre de Chine sur papier (collection privée)

Planches, esquisses et illustrations pleine page, l'univers de Jack Kirby emmène la bande-dessinée américaine dans une autre dimension par son style, ses découpages et et sa narration. L'auteur, de son vrai nom Jacob Kurtzberg, a fait la fortune de l'éditeur Marvel et ses supers-héros inspirent toujours le cinéma.

Jack Kirby - autoportrait (1971-2018 DC COMICS. All Rights Reserved)

Extrêmement prolifique, Jack Kirby pourfend dans ses récits la montée du nazisme. Mobilisé en 1942, Kirby débarque en août 1944 sur les plages de Normandie à Omaha. Cet épisode le marque profondément et influencera ses productions ultérieures.

Jack Kirby a débarqué à Omaha Beach avec des milliers d'autres soldats. Dans le cadre du 75e anniversaire du débarquement, il nous a semblé intéressant de montrer que des artistes ont aussi participé à cette aventure extraordinaire.Catherine Gentile, maire adjointe à la culture de Cherbourg-en-Cotentin

L'exposition Hommage à Jack Kirby, la galaxie des supers-héros propose un condensé de l'histoire de la bd américaine des années quarante aux années quatre-vingt dix.

L'affiche de l'exposition Jack Kirby à Cherbourg (1971-2018 DC COMICS. All Rights Reserved)

Une immersion dans la bulle de la pop culture à découvrir au musée Thomas Henry de Cherbourg-en-Cotentin jusqu'au 1er septembre 2019.