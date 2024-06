"Harry Potter" : l'aquarelle de la couverture du premier livre vendue au prix record d'1,9 million de dollars

L'aquarelle à l'origine de la couverture de la première édition d'Harry Potter à l'école des sorciers a été vendue mercredi 26 juin à 1,9 million de dollars lors d'enchères organisées aux Etats-Unis. Ce dessin de Thomas Taylor est ainsi devenu l'objet le plus cher pour des enchères liées à l'univers de l'autrice britannique J.K. Rowling, selon un communiqué de la maison Sotheby's. En 2001, la même illustration s'était vendue à l'époque pour 85 750 livres (environ 108 500 dollars au taux de change actuel).

Cette aquarelle a été réalisée par Thomas Taylor, en 1997, un salarié d'une librairie jeunesse à Cambridge en Angleterre. Illustrateur de 23 ans à l'époque, il est missionné par le premier éditeur d'Harry Potter pour dessiner l'illustration de la couverture du premier livre de la saga, Harry Potter à l'école des sorciers. Le dessin montre le jeune garçon avec sa cicatrice sur le front, devant le train "Poudlard Express", vêtu de ses lunettes rondes et de son écharpe rayée rouge et jaune. Cette première édition, parue le 26 juin 1997, avait été tirée à 500 exemplaires.

"Une image emblématique"

Vingt-sept ans plus tard, après sept volumes, des films, une pièce de théâtre et un jeu vidéo, la saga de l'autrice britannique J.K. Rowling s'est vendue à au moins 500 millions d'exemplaires et a été traduite dans 80 langues. "Thomas Taylor fut l'un des premiers lecteurs du manuscrit du tome 1", explique Kalika Sands, spécialiste des livres anciens chez Sotheby's, la grande société d'enchères d'œuvres d'art. "C'est la première représentation visuelle du monde de la sorcellerie de Harry Potter", ajoute-t-elle.

En 1997, J.K. Rowling et Thomas Taylor sont de parfaits inconnus et peu de gens parient sur le succès du premier Harry Potter, dont 300 exemplaires sont distribués dans des bibliothèques. Au fil des mois, le bouche à oreille fait sa légende. "C'est passionnant de voir le tableau qui a marqué le début de ma carrière, des décennies plus tard, toujours aussi lumineux", s'est félicité Thomas Taylor, cité dans un communiqué de Sotheby's, se réjouissant que sa "création soit maintenant une image emblématique" du petit sorcier à lunettes.