Charente-Maritime : un dessin de Méloée, 12 ans, publié dans le dernier livre de J.K. Rowling

Pour ses fans, c'était une belle surprise. Pour la sortie de L'Ickabog, son dernier livre, l'autrice J.K. Rowling, mondialement connue pour sa saga Harry Potter, avait lancé un concours d'illustration. Les jeunes lecteurs qui le désiraient étaient invités à lui envoyer leur meilleur dessin en rapport avec son récit. La promesse : en publier quelques-uns dans les pages de L'Ickabog.

The Ickabog is published today, complete with STUNNING pictures created by young illustrators around the world! I’m donating my royalties to my charitable Trust, Volant, to help medical and frontline charities support vulnerable groups impacted by Covid-19. pic.twitter.com/RKTUidveMS