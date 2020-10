Floc'h, le dandy de la BD invité d'honneur des Rencontres Chaland à Nérac

Il a donné à la ligne claire ses lettres de noblesse. L'illustrateur et dessinateur de bande dessinée Jean-Claude Floc'h est l'invité d'honneur des Rencontres Chaland à Nérac dans le Lot-et-Garonne. Une exposition lui est consacrée jusqu'au 8 novembre.

Avec son physique de dandy à l'élégance british, il pourrait être l'un des personnages de ses bandes dessinées. A Nérac où a lieu ce week-end (2/4 octobre) la 13e édition des Rencontres Chaland, Floc'h ne passe pas inaperçu. L'exposition qui lui est consacrée jusqu'au 8 novembre - Floc'h, l'essence de la ligne claire - attire de nombreux aficionados de celui que l'on considère comme le styliste de la BD.

De son passage aux Arts décoratifs à Paris, Floc'h a conservé ce sens inné de l'esthétisme. Sous son crayon, la ligne claire, parfois décriée pour son apparente simplicité, devient élégante et intemporelle. Depuis 43 ans et la sortie de sa première bande dessinée (Le rendez-vous de Sevenoaks, ed.Dargaud) scénarisée par François Rivière, Floc'h n'a cessé de s'illustrer là où ne l'attendait pas forcément. BD, publicité, couvertures de magazines... Le cinéma lui a aussi tendu les bras : Alain Resnais (Smoking / No smoking,1993) et même Woody Allen (Melinda et Melinda, 2004) lui ont laissé carte blanche pour les affiches de leurs films.

Jamais je ne ferai l'affiche d'un film que je n'aime pas.Floc'h, illustrateur

Pour Floc'h, tout est question d'envie. "Si vous me demandez d'illustrer quelqu'un que je n'aime pas, je ne le ferai jamais. Je ne sais pas faire autrement". Cet absolutisme, cette volonté farouche de ne pas se trahir, c'est sans doute ce qui a contribué à faire de lui un artiste à part. Ses illustrations ne prennent pas une ride. "C'est un styliste Floc'h", commente Didier Pasamonik, directeur de la rédaction d'ActuaBD.com, l'un des sites de référence sur la bande dessinée. "C'est en ça qu'il est complètement moderne et que les dessins qu'il a pu faire il y a 40 ans sont encore aujourd'hui pertinents".

Floc'h, l'essence de la ligne claire. Exposition du 3 octobre au 8 novembre à la Galerie des tanneries, à Nérac. Entrée libre